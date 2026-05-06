Refuerzan rutas 198 y 109 con 21 nuevas unidades en Nuevo León

La ampliación fortalece conexión con Apodaca, Escobedo y San Nicolás, beneficiando a estudiantes y usuarios de servicios de salud

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El Gobierno del Estado entregó nuevas unidades de transporte público para reforzar las rutas 198 y 109, beneficiando principalmente a los habitantes del municipio de Zuazua. Con esta incorporación, el total de camiones en operación para estas rutas asciende a 21, luego de que previamente se habían puesto en circulación siete unidades.

Durante el anuncio, autoridades destacaron que la medida responde a una demanda creciente de movilidad en la zona, especialmente por el aumento poblacional del municipio.

“La gente que vive en Zuazua, un municipio que crece y que tiene casi 200 mil habitantes, reclamaba, solicitaba una mejor conectividad al interior del municipio y con San Nicolás-Monterrey y también hacía los servicios de salud. Ya había autobuses pero estamos mejorando la flota, teníamos solo siete autobuses, hoy vamos a tener 21, la ruta principal es la de la carretera a Laredo”, explicó Abraham Vargas.

Las rutas fortalecidas conectarán los municipios de Apodaca, Zuazua y Escobedo con San Nicolás, impactando de manera directa a miles de estudiantes que diariamente se trasladan hacia Ciudad Universitaria, en San Nicolás.

En cuanto a los recorridos, la ruta 109 Real de Palmas - Clínica 67 parte desde la avenida Miguel Alemán, a la altura de la Clínica 67, y avanza por la carretera Agua Fría hasta llegar al centro de Zuazua. Por su parte, la ruta 198 Intramunicipal Zuazua inicia en la Universidad Rosario Castellanos y recorre tramos de la carretera a Zuazua, además de internarse en diversas colonias, incluyendo el sector donde se ubica la Preparatoria 1 Anexa.

Asimismo, otras dos variantes de la ruta 198 se enlazan con la carretera a Zuazua: la R198 Real San Pedro - Villas de Alcalá - Clínica 6 y la R198 Real de Palmas - UANL, ampliando la cobertura del servicio en la región.

El gobernador Samuel García señaló que la entrega de estas unidades marca el inicio de una estrategia para fortalecer el transporte en la periferia del estado, tras haber atendido la zona metropolitana.

“Ahora vamos a empezar más fluido a mandar camiones a la periferia”, dijo en el evento de entrega realizado en el estacionamiento de la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías.

El mandatario estatal también criticó decisiones de administraciones anteriores respecto al crecimiento urbano desordenado, señalando que esto complica la planeación del transporte público.

“Eso fue sin duda un acto de corrupción cómo das un permiso para construir vivienda donde no hay camiones, donde no hay agua, donde no hay policía porque luego estamos obligados a llevar hasta allá la ruta pero cómo si en medio hay 15 kilómetros despoblados”, explicó.

Por su parte, Hernán Villarreal, secretario de Movilidad y Planeación Urbana, informó que hasta ahora se han incorporado tres mil 700 nuevas unidades al sistema de transporte, y que faltan alrededor de 300 para alcanzar la meta proyectada.

“Cada vez que llegan las unidades se tiene que brandear, se tiene que ver en qué rutas se van a incorporar pero vamos a ir entregando alrededor de 30, 40 cada semana hasta llegar a lo estimado”, dijo.