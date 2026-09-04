Refuerzan rescate vehicular entre Monterrey y Galeana

Protección Civil de Monterrey compartió protocolos de emergencia con personal de Galeana y prevé extender la capacitación a Allende y Linares

Con el objetivo de perfeccionar la capacidad de respuesta ante siniestros viales y consolidar la coordinación entre corporaciones de auxilio, la Dirección de Protección Civil de Monterrey impartió un curso en rescate vehicular y atención prehospitalaria al personal de Protección Civil del municipio de Galeana.

Durante la jornada formativa, los elementos se capacitaron en protocolos fundamentales para la gestión de emergencias, abarcando desde la evaluación y control de riesgos en la escena del accidente y el uso adecuado del equipo de protección, hasta la atención inicial de pacientes lesionados y el manejo de herramientas especializadas para la liberación segura de personas prensadas.

El director de Protección Civil de Monterrey, Daniel Betancourt Saldaña, señaló que estas acciones responden a las instrucciones del alcalde Adrián de la Garza para mantener un trabajo cercano con otras instituciones, compartiendo conocimientos técnicos que permitan fortalecer las capacidades operativas en la región.

Como parte de esta estrategia de apoyo intermunicipal, la corporación regiomontana compartió que prevé extender próximamente estas jornadas de adiestramiento a los municipios de Allende y Linares, los cuales forman parte de las corporaciones vinculadas a la red de auxilio del Corredor Seguro hacia el sur del estado.