Refuerzan pymes restauranteras con capacitación para Mundial 2026

Por: Diana Leyva

03 Marzo 2026, 12:12

Como parte de la iniciativa "Ponte Nuevo, Ponte Mundial" se brindó la preparación con base a estándares inspiraciones en The Ritz-Carlton

La Secretaría de Economía encabezó una jornada estratégica este martes para elevar la calidad del servicio y consolidar experiencias de clase mundial para visitantes nacionales e internacionales en el sector restaurantero.

Este encuentro se llevó a cabo en la Universidad Regiomontana, donde se impartió capacitación en Customer Experience para más de 50 pymes restauranteras del Estado.

Como parte de la iniciativa "Ponte Nuevo, Ponte Mundial" se brindó la preparación con base a estándares inspiraciones en The Ritz-Carlton, así como sesiones enfocadas en innovación tecnológicarealidad virtual y prácticas sostenibles aplicables a los negocios del sector.

Fortalecen relación entre gobierno y empresarios

En coordinación con la dependencia turística, CANIRAC y aliados académicos, fortaleciendo la colaboración entre gobierno, academia y sector empresarial para profesionalizar a las pymes del estado.

La titular de la dependencia, Betsabé Rocha Nieto enfatizó que estas acciones son claves para beneficiar al Estado con este magno evento deportivo.

“Capacitar al sector restaurantero es clave para que Nuevo León aproveche al máximo la oportunidad que representa el Mundial”, expresó la secretaria.

Aseguró que se busca que los turistas vivan una experiencia inolvidable, por lo que nuestros negocios estarán preparados para clase mundial.

“Queremos que cada visitante viva una experiencia memorable, que nuestros negocios estén preparados con estándares de clase mundial y que este evento se traduzca en más crecimiento, más empleo y mayores oportunidades para nuestras pymes.”

