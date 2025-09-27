Refuerzan medidas contra gusano barrenador tras caso en Sabinas

Marco González, secretario de Desarrollo Regional, señaló que el caso de Sabinas Hidalgo fue controlado gracias a la notificación oportuna

Autoridades estatales y federales del sector ganadero acordaron con engordadores de bovinos de Nuevo León reforzar las medidas preventivas contra el gusano barrenador, luego del caso detectado en Sabinas Hidalgo.

Los prestadores de servicios ganaderos, como engordadores y veterinarios, reiteraron su compromiso de notificar inmediatamente cualquier caso sospechoso.

Además se tendrán que reportar omisiones directamente al WhatsApp del secretario Marco González.

Tendrán que ser más selectivos con proveedores de ganado, especialmente del sureste del país.

Acordaron eliminar como proveedor a quien no cumpla protocolos sanitario y por último, habrá que aplicar Ivermectina 72 horas antes del arribo del ganado a la entidad, y una dosis de doramectina al llegar.

“La clave es la notificación inmediata. Quien no lo haga enfrentará sanciones, incluso penales”, advirtió el secretario de Desarrollo Regional, Marco Antonio González.

En la reunión, el secretario destacó que el caso de Sabinas Hidalgo fue controlado gracias a la notificación oportuna, lo que evitó la propagación y permitió que la engorda siguiera operando

“Si el caso no se hubiera notificado de inmediato, hubiera causado daños catastróficos a toda la industria ganadera, a la imagen y confiabilidad de Nuevo León ante la comunidad económica nacional e internacional, con efectos subsecuentes, como pérdida de empleos, entre otras cosas.

Ganaderos coincidieron en que las medidas buscan proteger al sector y mantener activa esta importante actividad económica.

“Nuestra intención nunca será afectar a este importante sector económico de la entidad, del cual depende tantos empleos y que representa una importante derrama económica en nuestro estado”, comentó el titular Desarrollo Regional.