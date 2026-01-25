Refuerzan medidas ante llegada a Nuevo León del Frente Frío

Este sistema frontal de origen ártico ingresará desde el sur de Texas y generará temperaturas mínimas de entre 2 y 4 grados en el área metropolitana

La llegada del frente frío 31 de la temporada provocará un marcado descenso de temperaturas en Nuevo León durante este fin de semana y el inicio de la próxima semana, informó Erick Cavazos, director de Protección Civil del estado, durante el Nuevo León Informa.

De acuerdo con el monitoreo oficial, este sistema frontal de origen ártico ingresará desde el sur de Texas y generará temperaturas mínimas de entre 2 y 4 grados en el área metropolitana, con posibles valores cercanos a los 0 grados al amanecer, principalmente entre lunes y martes, considerados los días más fríos.

Riesgos por neblina y posible formación de hielo

El funcionario explicó que, aunque no se prevén lluvias intensas, sí se espera alta humedad, presencia de neblina y riesgo de formación de hielo en carreteras, especialmente en la Monterrey–Nuevo Laredo a la altura de Mamulique, así como en zonas serranas como el Cerro del Potosí.

“Las carreteras se encuentran transitables, pero pedimos manejar con mucha precaución, sobre todo durante las madrugadas”, advirtió.

Albergues y operativo para personas vulnerables

Ante estas condiciones, Protección Civil mantiene activos más de 132 albergues en coordinación con el DIF estatal y los municipios, además del operativo carrusel para resguardar a personas en situación vulnerable.

Llamado a seguir información oficial

El director reiteró el llamado a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales: “Es muy importante seguir al Sistema Meteorológico Nacional y a Protección Civil para prevenir cualquier incidente durante este frente frío”.

En Nuevo León se mantiene el pronóstico de temperaturas bajas hasta llegar a un dígito, por lo que se hace el llamado a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de dependencias como Protección Civil para evitar problemas ante estas condiciones climatológicas.