Refuerzan manejo de residuos en Club Hípico La Silla por osos

Autoridades estatales ordenaron medidas inmediatas tras reportes de osos negros, con suspensión temporal y exigencias para cumplir la normatividad ambiental

La División Ambiental llevó a cabo un operativo de inspección en las instalaciones del Club Hípico La Silla, ubicado en la zona de La Estanzuela, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la fauna silvestre y la seguridad de la población, ante reportes ciudadanos por la presencia recurrente de oso negro, especie protegida por la ley.

De acuerdo con la autoridad, los ejemplares habrían sido atraídos por el manejo indebido de residuos sólidos urbanos en el sitio, situación que representa un riesgo tanto para los animales, por posibles afectaciones a su salud y procesos de habituación, como para las personas que transitan o laboran en esta zona.

¿Por qué es relevante el manejo de residuos en esta zona?

Durante el operativo, personal especializado de dependencias estatales realizó una verificación exhaustiva del manejo, almacenamiento y disposición final de los residuos, además de evaluar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

El área inspeccionada colinda con la Sierra Madre Oriental, considerada un corredor biológico de vital importancia para diversas especies, entre ellas el oso negro, por lo que se requiere un control estricto de los residuos para evitar conflictos entre la fauna silvestre y las actividades humanas.

Medidas instruidas al Club Hípico La Silla

Como resultado de la inspección, la autoridad instruyó formalmente al personal administrativo y operativo del establecimiento a implementar de manera inmediata diversas acciones correctivas.

Entre las medidas señaladas se encuentra la obligación de realizar las gestiones necesarias para la recolección de los residuos almacenados en los contenedores del sitio, así como de aquellos que se encontraban esparcidos, a través de un prestador de servicios autorizado por la autoridad competente.

Asimismo, se indicó la necesidad de sustituir los contenedores existentes por otros que cumplan con las características y especificaciones establecidas en la NAE-SMA-009-2024.

Suspenden disposición de residuos en el sitio

De manera adicional, se determinó la suspensión de la actividad de disposición de residuos en el lugar, la cual permanecerá vigente hasta que el club cuente con contenedores adecuados que cumplan con la normatividad ambiental aplicable.

Las autoridades estatales reiteraron la corresponsabilidad de los establecimientos ubicados en zonas de interfaz urbano-forestal para prevenir conflictos con la vida silvestre y advirtieron que el incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en sanciones administrativas contempladas en la ley.

Este operativo forma parte de una estrategia permanente de la División Ambiental para la protección de los ecosistemas y especies de Nuevo León, con el objetivo de fomentar una convivencia responsable y el desarrollo de actividades económicas en armonía con el entorno natural.