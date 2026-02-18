Refuerzan los 51 municipios, coordinación de cara al Mundial

Con la mira puesta en la máxima fiesta del futbol internacional, la Secretaría de Turismo de Nuevo León encabezó el Segundo Encuentro Estatal de Directores de Turismo Municipal, un espacio diseñado para alinear los esfuerzos de los 51 municipios bajo una ruta de trabajo compartida de cara a la Copa del Mundo.
Desde el Estadio Monterrey, sede oficial del torneo, la secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez, enfatizó que la preparación para este magno evento no es un esfuerzo aislado, sino una estrategia integral que ya está en marcha.
Según explicó la funcionaria, este plan integra obra pública, programas sociales y una intensa activación en cada localidad para garantizar que el beneficio llegue a todos los rincones de la entidad.
Coordinación y capacidad operativa
Durante su intervención, Martínez Villarreal subrayó la importancia de la colaboración técnica entre los niveles de gobierno.
“Estamos trabajando con método, coordinación y capacidad instalada. El impacto será estatal y la ejecución es municipal”, afirmó, dejando claro que el éxito del evento dependerá de la sinergia con los alcaldes y sus equipos de turismo.