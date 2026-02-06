Refuerzan llamado a la vacunación ante casos de sarampión en NL

Autoridades sanitarias recomendaron que, en caso de presentar síntomas, las personas utilicen cubrebocas y acudan de inmediato a la unidad de salud más cercana

Ante la detección de casos de sarampión en la entidad, la Secretaría de Salud de Nuevo León exhortó a la ciudadanía a reforzar las medidas preventivas, principalmente la vacunación, para evitar la propagación de esta enfermedad altamente contagiosa.

La dependencia estatal informó que la vacuna contra el sarampión se encuentra disponible en más de 360 centros de salud distribuidos en el estado, así como en brigadas extramuros que se realizan en diversos municipios, cuya información puede consultarse a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Salud.

El sarampión afecta principalmente a niñas y niños y se transmite cuando una persona infectada tose o estornuda. Entre los principales síntomas se encuentran fiebre, escurrimiento nasal, conjuntivitis e inflamación de ganglios, seguidos de erupciones cutáneas de color rosa que posteriormente se tornan rojas.

Las autoridades sanitarias recomendaron que, en caso de presentar síntomas, las personas utilicen cubrebocas y acudan de inmediato a la unidad de salud más cercana para recibir atención médica oportuna.

La Secretaría de Salud reiteró que una de las medidas más efectivas para cortar la cadena de contagio es la vacunación, por lo que llamó a completar los esquemas correspondientes. Detalló que la vacuna está dirigida a menores de 6 a 11 meses, a quienes se les aplica una dosis cero de protección; el esquema formal inicia a los 12 meses con la primera dosis y un refuerzo a los 18 meses.

Asimismo, señaló que todas las niñas y niños de 1 a 9 años deben contar con dos dosis de la vacuna, mientras que las personas de 10 a 49 años que no hayan sido vacunadas o tengan dudas sobre su esquema deben aplicarse una dosis adicional. Las personas mayores de 49 años no requieren vacunación, ya que en su mayoría padecieron la enfermedad o ya fueron inmunizadas.

En lo que va del año se han registrado 10 casos de sarampión en Nuevo León, por lo que la Secretaría de Salud pidió a la población no bajar la guardia y mantener las medidas preventivas.