Refuerzan limpieza de parques en Paseo de Cumbres tras lluvias

El secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, informó que por instrucciones del alcalde Adrián de la Garza se dio respuesta a más de 25 reportes de bacheo

Con trabajos de limpieza, mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos, el Gobierno de Monterrey llevó el programa “Resolviendo en tu Colonia” al sector de Paseo de Cumbres, donde desplegó a más de 150 trabajadores municipales para atender las necesidades de la zona.

Durante esta jornada, las cuadrillas de distintas áreas operativas intervinieron más de 100 mil metros cuadrados de áreas verdes y realizaron labores de mantenimiento en siete parques, además de atender calles ubicadas entre las avenidas Leones y Lincoln.

Atienden parques y reportes de bacheo en Paseo de Cumbres

Las acciones estuvieron a cargo de personal de la Secretaría de Servicios Públicos, que llevó a cabo trabajos de poda, deshierbe, pepena, recolección de basura y retiro de desechos vegetales. También se realizaron labores de bacheo para mejorar las condiciones de las vialidades.

El secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, informó que por instrucciones del alcalde Adrián de la Garza se dio respuesta a más de 25 reportes de bacheo, además de concentrar esfuerzos en la recuperación y conservación de los espacios recreativos.

Explicó que las recientes precipitaciones provocaron un crecimiento considerable de la hierba en parques y áreas verdes, por lo que fue necesario reforzar las labores habituales de mantenimiento mediante la participación de diferentes cuadrillas municipales.

“Ahora con las lluvias la hierba creció un poco y con el mantenimiento normal no nos dábamos abasto; es por eso que se aplicó el programa de ‘Resolviendo en tu Colonia’, para que con el apoyo de todas las operativas atender este trabajo que es compromiso del alcalde, mantener áreas verdes limpias y en orden”, señaló.

Concentran cuadrillas para atender reportes ciudadanos

Salinas destacó que este esquema permite concentrar personal y recursos en sectores específicos de Monterrey, con la finalidad de atender de manera simultánea los reportes ciudadanos y las necesidades de mantenimiento en calles, parques y espacios públicos.

El programa “Resolviendo en tu Colonia” también ha sido implementado en sectores como Las Torres y Contry San Juanito, donde las cuadrillas municipales han realizado trabajos directamente en las comunidades.