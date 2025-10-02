Refuerzan inspecciones en ganado por gusano barrenador

Aunque solo se identificó a un ejemplar infectado, autoridades buscan darle seguimiento a los lotes que llegan al municipio de Linares para descartar anomalías

Ante la presencia del gusano barrenador en un ejemplar de ganado en Nuevo León, el representante del Comité Estatal de Fomento, Sanidad y Movilización Pecuaria de Nuevo León, Armando Víctor Gutiérrez, aseguró que se reforzaron las inspecciones para evitar más de estos casos.

Gutiérrez indicó que es de la mano del Gobierno del Estado y de la ayuda del C4 que identifican camiones con carga de ganado para hacer las inspecciones necesarias en los ejemplares, sobre todo en heridas que tengan porque es donde se implanta la larva de gusano.

Agregó que se ha solicitado que cada lote de ganado que llegue a la entidad sea tratado médicamente de manera preventiva, para que en dado caso que si del lugar de origen salen infectados, una vez que lleguen a Nuevo León el gusano ya haya muerto.

“A partir de ahora, cada lote de animales deberá ser tratado con ivermectina al menos 72 horas antes de movilizarse con destino a Nuevo León. “Esta medida elimina cualquier posible larva de gusano barrenador. Además, al llegar al estado se aplicará doramectina, un tratamiento aún más potente para garantizar la erradicación de la plaga”, dijo Armando Víctor Gutiérrez.

Los puntos donde se están haciendo las inspecciones es en el municipio de Linares, con coordinación de las autoridades y se les da seguimiento a los lotes que llegan.

Hasta el momento solo se ha identificado un ejemplar de res infectado con gusano barrenador, el cual fue detectado a tiempo.