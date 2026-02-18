Refuerzan formación STEM con kits de robótica en Nuevo León

Autoridades educativas aseguraron que la entrega de los materiales reafirmará su presencia el compromiso institucional de fortalecer la formación académica

La Secretaría de Educación de Nuevo León entregó este martes, un kit de robótica a 210 estudiantes y 42 docentes de los subsistemas CONALEP, CECYTE, DGETI y Colegio Militarizado, como parte del programa “Formación Introducción a First Robotics”.

Con el objetivo de impulsar el desarrollo de habilidades STEM, se ofrecen experiencias reales en robótica, guiadas por mentores especializados para promover competencias que combinan tecnología y trabajo en equipo.

Ante esto, el titular Juan Paura reafirmó el compromiso institucional de fortalecer la formación académica de las y los jóvenes, a través de herramientas innovadoras y de alto impacto educativo.

Este proyecto inició el mes de septiembre de 2025, con la capacitación en áreas de mecánica, programación y administración.

Además, se realizó una visita académica al Campus del Tecnológico de Monterrey para fortalecer la formación integral de las y los estudiantes a través de los aprendizajes adquiridos.