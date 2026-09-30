Refuerzan cooperación Monterrey y magistrados del TFJA

El encuentro sirvió para refrendar la disposición de ambas instancias de mantener una relación de cooperación continua, basada en el respeto mutuo

El municipio de Monterrey y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) estrecharon lazos de trabajo tras un encuentro encabezado por el alcalde Adrián de la Garza.

Durante la jornada, el munícipe regio dio la bienvenida al magistrado presidente del TFJA, José Ramón Amieva, así como a los magistrados Ariadna Camacho y Humberto Rosas, integrantes de la Junta de Gobierno.

En la reunión también estuvieron presentes las magistradas Sandra Paola González Castañeda y María de los Ángeles Jasso, representantes de las salas regionales del tribunal en Nuevo León.

El encuentro sirvió para refrendar la disposición de ambas instancias de mantener una relación de cooperación continua, basada en el respeto mutuo y el trabajo coordinado en favor de la comunidad.

Al respecto, De la Garza enfatizó la trascendencia de vincular la administración local con los organismos encargados de impartir justicia.

“Un gusto recibirles y refrendar nuestro compromiso de mantener una coordinación cercana y respetuosa entre instituciones, fortaleciendo el Estado de Derecho y el servicio público en beneficio de Monterrey”, manifestó el alcalde.

Por su parte, la administración municipal reafirmó su compromiso de dar continuidad a estas alianzas estratégicas para asegurar una gestión pública orientada a dar cumplimiento al marco legal vigente.