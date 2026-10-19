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Refuerzan bacheo en calles de Santa Catarina tras lluvias

Por: Marisol Gómez

18 Octubre 2026, 21:18

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Despliegan cuadrillas municipales para reparar la carpeta asfáltica en distintos sectores de Santa Catarina y evitar accidentes viales.

Refuerzan bacheo en calles de Santa Catarina tras lluvias

El Gobierno de Santa Catarina, encabezado por el alcalde Jesús Nava Rivera, reforzó los trabajos de bacheo en calles y avenidas del municipio, luego de las lluvias registradas, con el objetivo de mejorar las condiciones de las vialidades y brindar mayor seguridad a los automovilistas.

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El edil señaló que, tras las precipitaciones, las cuadrillas de Servicios Públicos intensificaron las labores de reparación para atender los daños ocasionados en la carpeta asfáltica y reducir los riesgos para quienes transitan por la ciudad.

“Después de las lluvias estamos reforzando los trabajos de bacheo en calles y avenidas de Santa Catarina, atendiendo los puntos afectados para prevenir accidentes y brindar mayor seguridad a los automovilistas”, expresó Nava Rivera.

Como parte de estas acciones, el personal municipal inició los trabajos sobre la avenida Antiguo Camino a García, donde se atendieron afectaciones provocadas por las lluvias.

Las labores también se extendieron a calles de las colonias Cananeas, Rincón del Poniente, San Gilberto y El Frutal, así como a importantes avenidas, entre ellas Perimetral Sur y Luis Donaldo Colosio.

El Gobierno municipal informó que las cuadrillas de Servicios Públicos continúan trabajando en los puntos donde se han recibido reportes de daños en la carpeta asfáltica, a fin de mejorar las condiciones de circulación y contribuir a la seguridad vial de los habitantes de Santa Catarina.

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