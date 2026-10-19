Refuerzan bacheo en calles de Santa Catarina tras lluvias

Despliegan cuadrillas municipales para reparar la carpeta asfáltica en distintos sectores de Santa Catarina y evitar accidentes viales.

El Gobierno de Santa Catarina, encabezado por el alcalde Jesús Nava Rivera, reforzó los trabajos de bacheo en calles y avenidas del municipio, luego de las lluvias registradas, con el objetivo de mejorar las condiciones de las vialidades y brindar mayor seguridad a los automovilistas.

El edil señaló que, tras las precipitaciones, las cuadrillas de Servicios Públicos intensificaron las labores de reparación para atender los daños ocasionados en la carpeta asfáltica y reducir los riesgos para quienes transitan por la ciudad.

“Después de las lluvias estamos reforzando los trabajos de bacheo en calles y avenidas de Santa Catarina, atendiendo los puntos afectados para prevenir accidentes y brindar mayor seguridad a los automovilistas”, expresó Nava Rivera.

Como parte de estas acciones, el personal municipal inició los trabajos sobre la avenida Antiguo Camino a García, donde se atendieron afectaciones provocadas por las lluvias.

Las labores también se extendieron a calles de las colonias Cananeas, Rincón del Poniente, San Gilberto y El Frutal, así como a importantes avenidas, entre ellas Perimetral Sur y Luis Donaldo Colosio.

El Gobierno municipal informó que las cuadrillas de Servicios Públicos continúan trabajando en los puntos donde se han recibido reportes de daños en la carpeta asfáltica, a fin de mejorar las condiciones de circulación y contribuir a la seguridad vial de los habitantes de Santa Catarina.