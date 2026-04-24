VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Refuerzan atención psicológica ante amenazas en planteles

Por: Gladys Zavaleta

23 Abril 2026, 12:25

Compartir
WhatsApp

El secretario Félix Arratia informó que autoridades estatales fortalecieron protocolos de seguridad ante amenazas reportadas en planteles

Refuerzan atención psicológica ante amenazas en planteles
Publicidad

El secretario de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, Félix Arratia, informó que, tras las amenazas reportadas en diversos planteles educativos, principalmente en secundarias, las autoridades estatales reforzaron los protocolos de prevención y atención para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal escolar.

El funcionario explicó que, aunque hasta el momento los casos detectados han resultado ser falsas alarmas, el Gobierno del Estado decidió actuar con seriedad y de manera preventiva en cada reporte.

“Preferimos actuar aunque sea falsa alarma, activar protocolos de contención y prevención”, expresó.

Arratia señaló que se mantiene coordinación con directores, inspectores, maestros y padres de familia para atender cualquier situación de riesgo y fortalecer la comunicación en las comunidades escolares.

Detalló que una de las principales acciones será incrementar el acompañamiento psicológico para adolescentes, especialmente en secundarias y en las zonas donde se han identificado más reportes.

“Vamos a regresar con más campañas directamente de atención psicológica a los jóvenes”, indicó.

El secretario destacó que muchos de estos casos reflejan la necesidad de escuchar y atender la salud emocional de los estudiantes, por lo que se trabajará de manera focalizada en sectores específicos.

Asimismo, pidió a madres y padres de familia mantenerse atentos al comportamiento de sus hijos, fomentar el diálogo en casa y colaborar con los planteles educativos.

Finalmente, reiteró que hasta ahora no se ha presentado ninguna amenaza real, pero insistió en que las autoridades mantendrán vigilancia permanente y respuesta inmediata ante cualquier reporte.

Comentarios