Refuerzan atención de baches tras lluvias en Santa Catarina

En los trabajos se utilizó carpeta asfáltica en frío, una técnica seleccionada para agilizar las reparaciones y mitigar el impacto en el flujo vehicular

El alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava Rivera, instruyó a la Secretaría de Servicios Públicos el despliegue inmediato de cuadrillas para atender de forma prioritaria el surgimiento de baches en diversos sectores del municipio.

Los trabajos arrancaron a primera hora del día mediante la aplicación de carpeta asfáltica en frío, una técnica seleccionada para agilizar las reparaciones y mitigar el impacto en el flujo vehicular de las principales avenidas y calles secundarias de la localidad.

¿En qué zonas de Santa Catarina se realizan reparaciones?

El personal operativo focalizó sus esfuerzos en puntos críticos identificados previamente a través de reportes ciudadanos y recorridos de supervisión. Entre las zonas atendidas destacan:

Zona Centro y Sur: labores sobre la Primera y Segunda Avenida, además de las calles Zaragoza, Hidalgo y Corregidora.

labores sobre la Primera y Segunda Avenida, además de las calles Zaragoza, Hidalgo y Corregidora. Colonia San Humberto: reparación de la carpeta rodante sobre la calle San José.

reparación de la carpeta rodante sobre la calle San José. Colonia Montenegro: cuadrillas operaron en la calle La Rivera.

cuadrillas operaron en la calle La Rivera. Colonia Santa Martha: rehabilitación en los cruces viales de Primera Avenida con Guillermo Prieto, así como Primera Avenida en su intersección con Galeana.

¿Qué dijo el alcalde sobre los trabajos?

El presidente municipal enfatizó que la administración pública tiene la responsabilidad de responder con prontitud ante las contingencias climáticas que afecten la infraestructura urbana.