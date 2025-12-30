Info 7 Logo
Refuerzan apoyo al adulto mayor con red de protección

Por: Diana Leyva

29 Diciembre 2025, 13:42

De las 184 instituciones registradas en Nuevo León, 45 se sumaron oficialmente a la firma del convenio, para establecer un hogar seguro para adultos mayores

La Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor del DIF Nuevo León brindó resultados sobre los avances del convenio de colaboración establecidos con instituciones privadas de cuidado al adulto mayor.

Más de 53 personas adultas mayores se se encuentran asiladas de manera permanente y totalmente gratuita en diversas instituciones privadas del Estado.

Ante esto, la Procuraduría brinda un acompañamiento constante, en las que se incluye la entrega de despensas y suministro de pañales, así como consultas especializadas.

Se suman 45 de 184 a colaboración 

De las 184 instituciones registradas en Nuevo León, 45 se sumaron oficialmente a la firma del convenio, con el compromiso de albergar a los adultos mayores en situación de abandono.

Reafirmó su misión de construir una red de cuidado robusta y humana, sumando esfuerzos con la sociedad civil para establecer un hogar seguro y servicios de salud de calidad para la comunidad.

 

