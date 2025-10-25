Refuerzan alianza de seguridad con Tamaulipas por desapariciones

Autoridades de NL y Tamaulipas fortalecen esfuerzos conjuntos para atender y prevenir la inseguridad, reforzando operativos y estrategias de seguridad.

Tras el reporte que la desaparición de tres regiomontanos en Reynosa, el Secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla aseguró que se está reforzando la coordinación con Tamaulipas para evitar que este delito siga ocurriendo.

En entrevista para Info 7 el secretario dio a conocer que la desaparición no fue en Nuevo León como se reportó, si no en Reynosa, pero al ser un delito que afecta en todo el noreste del país, ya están trabajando entre los tres niveles de gobierno para dar con los responsables.

“Es un grupo criminal que opera tanto en Tamaulipas, como Coahuila y Nuevo León, así que tenemos que combatirlo entre todos”, agregó el secretario.

El día de ayer se dio a conocer que, presuntamente habían sido detenidos en un retén dentro de Nuevo León, pero la detención fue por personal que decía pertenecer a la Fiscalía de Reynosa, lo cual Escamilla desmintió.

“Quiero aclarar que la información que salió no es correcta, la carretera a Reynosa no ha tenido este tipo de delitos, suceden en el estado vecino (Tamaulipas) y ya estamos en coordinación con las autoridades estatales de por allá para compartirnos información y priorizarlo. Nosotros seguiremos reforzando, en unos días más se va a reforzar la división caminos y vamos a tener más presencia permanente y notoria tanto terrestre como aérea y vamos a poder tener esa certeza que la ciudadanía espera de nosotros, pero desafortunadamente es en Reynosa donde han sucedido los eventos”, dijo Gerardo Escamilla.

Fue el pasado sábado que dos hombres y una mujer originarios de Allende, Nuevo León, fueron reportados como desaparecidos, luego de visitar el municipio de Reynosa en Tamaulipas para ir por un tráiler.

Fue el jueves 23 de octubre que se reportó la localización de las tres personas, quienes presentaban golpes en diferentes partes del cuerpo y la cara.