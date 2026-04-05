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Refuerzan adopción en Día del Animal Sin Hogar en NL

Por: Sergio Villarreal

04 Abril 2026, 13:50

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En el Día del Animal Sin Hogar, autoridades de Nuevo León llamaron a adoptar mascotas en resguardo y reducir el abandono en el área metropolitana.

Refuerzan adopción en Día del Animal Sin Hogar en NL

En el marco del Día del Animal Sin Hogar, autoridades de Nuevo León reiteraron el llamado a la ciudadanía para fomentar la adopción responsable, ante la presencia de miles de perros y gatos que permanecen en situación de abandono.

La conmemoración busca generar conciencia sobre esta problemática y promover acciones que permitan brindar una segunda oportunidad a los animales que se encuentran en resguardo o en las calles.

Impulsan adopción desde centros estatales

Como parte de estas acciones, el Centro Estatal de Atención Animal, ubicado en el municipio de Guadalupe, mantiene abiertas sus puertas para recibir a personas interesadas en adoptar una mascota.

En este espacio, los animales disponibles cuentan con atención básica, lo que facilita su integración a un nuevo hogar bajo procesos supervisados.

Autoridades destacaron que adoptar no solo brinda un hogar, también transforma la vida de los animales y de quienes deciden integrarlos a su familia.

Un problema que persiste en la entidad

El abandono de mascotas continúa siendo un reto en el área metropolitana, donde refugios y centros de atención registran alta demanda.

Factores como la falta de esterilización, el desconocimiento sobre el cuidado animal y la tenencia irresponsable han contribuido al aumento de animales en situación de calle.

Información para adopción

Las personas interesadas pueden acudir directamente al centro o solicitar información a través de los canales oficiales:

📍 Centro Estatal de Atención Animal
Av. La Hacienda, sin nombre de colonia 30, C.P. 67155, Guadalupe, Nuevo León

🕗 Horario: Lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

📲 Contacto: WhatsApp 8113503230

En este Día del Animal Sin Hogar, el llamado de las autoridades es claro: abrir espacio en casa y contribuir a reducir el abandono mediante la adopción responsable.

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