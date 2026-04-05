Refuerzan adopción en Día del Animal Sin Hogar en NL

En el Día del Animal Sin Hogar, autoridades de Nuevo León llamaron a adoptar mascotas en resguardo y reducir el abandono en el área metropolitana.

En el marco del Día del Animal Sin Hogar, autoridades de Nuevo León reiteraron el llamado a la ciudadanía para fomentar la adopción responsable, ante la presencia de miles de perros y gatos que permanecen en situación de abandono.

La conmemoración busca generar conciencia sobre esta problemática y promover acciones que permitan brindar una segunda oportunidad a los animales que se encuentran en resguardo o en las calles.

Impulsan adopción desde centros estatales

Como parte de estas acciones, el Centro Estatal de Atención Animal, ubicado en el municipio de Guadalupe, mantiene abiertas sus puertas para recibir a personas interesadas en adoptar una mascota.

En este espacio, los animales disponibles cuentan con atención básica, lo que facilita su integración a un nuevo hogar bajo procesos supervisados.

Autoridades destacaron que adoptar no solo brinda un hogar, también transforma la vida de los animales y de quienes deciden integrarlos a su familia.

Un problema que persiste en la entidad

El abandono de mascotas continúa siendo un reto en el área metropolitana, donde refugios y centros de atención registran alta demanda.

Factores como la falta de esterilización, el desconocimiento sobre el cuidado animal y la tenencia irresponsable han contribuido al aumento de animales en situación de calle.

Información para adopción

Las personas interesadas pueden acudir directamente al centro o solicitar información a través de los canales oficiales:

📍 Centro Estatal de Atención Animal

Av. La Hacienda, sin nombre de colonia 30, C.P. 67155, Guadalupe, Nuevo León

🕗 Horario: Lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

📲 Contacto: WhatsApp 8113503230

En este Día del Animal Sin Hogar, el llamado de las autoridades es claro: abrir espacio en casa y contribuir a reducir el abandono mediante la adopción responsable.