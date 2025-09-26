Refuerzan acciones en contra del gusano barrenador en NL

Gobierno y autoridades sanitarias reforzaron acciones en la entidad para combatir el gusano barrenador, según informó el Comité Estatal de Sanidad Animal

En coordinación el gobierno del Estado con el Comité Estatal de Sanidad Animal, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y otras autoridades, hicieron acciones para reforzar la lucha contra el gusano barrenador en la entidad.

El actual representante del Comité Estatal de Fomento, Sanidad y Movilización Pecuaria de Nuevo León, Armando Víctor Gutiérrez, informó que desde que se dio a conocer que una vaca de 8 meses tenía presencia de larva de esta plaga, se comenzó a trabajar.

Una de las medidas que se tomaron es la liberación de mosca estéril, para evitar que, en dado caso de que ya haya presencia de la mosca en Nuevo León, no se propague.

“Se va a estar preparando en estas mallas que son moscas de gusano barrenador estériles, completamente modificadas genéticamente para que no puedan reproducirse.

“Esto es solamente una medida preventiva, porque no llegó la mosca a Nuevo León, solo encontramos una larva en etapa 2 y felicito a todo el equipo que hizo su trabajo con ética y de manera coordinada con autoridades estatales y federales”, dijo Armando Víctor Gutiérrez.

Además de eso, se está realizando una revisión exhaustiva de cargamentos de ganado provenientes de casos activos de gusano barrenador para evitar traer más ganado infectado, y un tratamiento preventivo e inspección en unidades pecuarias.

En estas acciones también participaron otras autoridades, como el Secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario del estado y la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos.