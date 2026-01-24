Refuerza Santiago proyección turística en FITUR Madrid

El alcalde de Santiago sostuvo un diálogo con la presidenta municipal de Cancún, Ana Patricia Peralta, en el que intercambiaron experiencias

Durante su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), realizada en Madrid, España, el presidente municipal de Santiago, David de la Peña Marroquín, sostuvo una serie de reuniones estratégicas orientadas a posicionar al municipio como un destino atractivo rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y fortalecer la llegada de turismo deportivo.

Como parte de su agenda de trabajo, el alcalde dialogó con representantes de países que participarán en el Mundial, con el objetivo de generar estrategias que permitan atraer a los aficionados que viajarán a México para presenciar los partidos y que, durante su estancia, visiten el municipio de Santiago.

Reuniones con países participantes en el Mundial 2026

Entre los encuentros destacados, De la Peña Marroquín sostuvo reuniones con representantes de Túnez, Japón y Corea, naciones que tendrán participación en la justa mundialista. En estos diálogos se abordaron acciones para promover a Santiago como un destino cercano, accesible y con atractivos turísticos para los visitantes internacionales.

El presidente municipal subrayó la importancia de aprovechar el flujo de turistas que se espera durante el Mundial, al considerar que este evento representa una oportunidad para incrementar la proyección internacional del municipio.

Encuentros con autoridades y funcionarios del sector turístico

Durante su estancia en Madrid, el alcalde de Santiago también sostuvo reuniones con autoridades y actores clave del sector turístico. Entre ellas, un encuentro con la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, así como con Altagracia Gómez, presidenta del Consejo Asesor Empresarial y asesora de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De igual forma, dialogó con el ministro de Industria y Turismo del Gobierno de España, Jordi Hereu Boher, con quien intercambió puntos de vista sobre el fortalecimiento del turismo internacional y la promoción de destinos mexicanos.

Conectividad aérea y turismo sostenible

Otro de los temas relevantes abordados por el presidente municipal fue la conectividad aérea. De la Peña Marroquín se reunió con ejecutivos de la aerolínea Iberia para dialogar sobre la próxima apertura del vuelo directo Monterrey–Madrid, así como el impacto positivo que esta ruta tendrá en la llegada de turistas europeos a Nuevo León y a Santiago.

Asimismo, sostuvo un encuentro con directivos del Grupo Mundo Maya, con quienes abordó temas relacionados con el turismo sostenible y la preservación de la riqueza natural, cultural e histórica de las comunidades en México.

Finalmente, el alcalde de Santiago sostuvo un diálogo con la presidenta municipal de Cancún, Ana Patricia Peralta, en el que intercambiaron experiencias sobre modelos de desarrollo turístico y estrategias para impulsar destinos con enfoque sostenible y de largo plazo.