Refuerza Santa Catarina seguridad en panteones por Día de Muertos

El operativo contempla vigilancia, atención médica y apoyo vial en los cementerios municipales, donde el fin de semana acudieron alrededor de 1,200 personas

Durante las fechas de día de muertos, el Gobierno de Santa Catarina continua el operativo especial de seguridad, vialidad y salud en los tres panteones municipales, ante la llegada de miles de familias que desde el fin de semana han acudido a visitar y recordar a sus seres queridos.

Elementos de Protección Civil, personal de la Secretaría de Salud y de la Dirección de Movilidad se encuentran desplegados en los espacios para brindar atención y apoyo, donde el fin de semana acudieron alrededor de mil 200 personas y se espera que este lunes y martes sea una cifra similar, así lo indicó el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava

"El objetivo es garantizar que las familias puedan realizar sus visitas en un ambiente seguro, tranquilo y ordenado, mediante acciones de prevención, atención médica y apoyo vial durante la jornada", indicó.

Estas acciones se llevaron a cabo en los tres panteones municipales: Santa Catarina Mártir, San Juan y Canoas, donde las autoridades mantuvieron presencia para atender cualquier situación que pudiera presentarse.

Hasta el momento, la jornada se ha desarrollado con tranquilidad y sin registrarse situaciones de riesgo, permitiendo que las familias acudan a honrar la memoria de sus seres queridos.