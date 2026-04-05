Refuerza Santa Catarina operativo de seguridad en La Huasteca

El Gobierno Municipal enfatizó que la prioridad absoluta es salvaguardar la flora y fauna de la región, así como garantizar la tranquilidad de los residentes

Con el objetivo firme de preservar el equilibrio ecológico y atender las demandas de los habitantes de la Sierra Alta, el Gobierno de Santa Catarina, encabezado por el alcalde Jesús Nava Rivera, ha implementado un operativo especial de vigilancia que restringe de manera definitiva el acceso a vehículos tipo RZR al Parque La Huasteca.

Filtros de seguridad y control de acceso

Por instrucciones directas de la administración municipal, elementos de Seguridad Pública y Protección Civil han instalado puntos de revisión estratégicos. El filtro principal se ubica en el acceso al parque, donde se impide el paso a los "ruteros" que operan estos vehículos todoterreno.

Para no afectar la movilidad de quienes dan vida a la zona, el acceso está permitido bajo las siguientes condiciones:

Residentes: Solo podrán ingresar unidades debidamente credencializadas y camionetas 4x4.

Paseantes: Se permite el ingreso bajo las normas de convivencia y respeto al entorno.

Vigilancia Interna: Además del acceso principal, se mantienen patrullajes en puntos clave como la entrada a Puerto Conejo.

Una respuesta a la comunidad

Esta medida no es unilateral; responde a la preocupación legítima de las familias de comunidades serranas que han denunciado el impacto ambiental y las molestias causadas por los eventos de RZR. Entre las comunidades que solicitaron la intervención se encuentran: