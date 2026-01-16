Refuerza Santa Catarina labores de deshierbe en escuelas

El alcalde, Jesús Nava, acudió al Jardín de Niños Isabel La Católica en la colonia Tepeyac para participar activamente en las labores

Con el objetivo de garantizar un entorno seguro y saludable para los estudiantes en este inicio de ciclo, el gobierno de Santa Catarina, encabezado por el alcalde Jesús Nava Rivera, intensificó las brigadas de mantenimiento y limpieza en diversos planteles educativos, logrando recolectar hasta el momento 15 toneladas de deshierbe y desechos.

Trabajo en equipo por la educación

El alcalde, junto a la titular del DIF Municipal, Elizabeth Galicia Ruiz, acudió al Jardín de Niños "Isabel La Católica" en la colonia Tepeyac para supervisar y participar activamente en las labores.

En esta jornada no solo participó el personal de las secretarías de Servicios Públicos y Educación, sino que se sumó una importante fuerza de apoyo integrada por padres de familia, personal docente y administrativo.

“El objetivo de estos esfuerzos es garantizar espacios dignos y seguros para nuestra comunidad estudiantil, ya sea con labores de limpieza general, así como mejoras en áreas comunes”, expresó el edil durante la jornada.

Impacto en el desempeño escolar

Nava Rivera destacó que estas acciones no son solo estéticas, sino que un entorno limpio y funcional influye directamente en el bienestar y el desempeño académico de las niñas y niños santacatarinenses.

Estas jornadas forman parte de una estrategia permanente de apoyo a las escuelas públicas, la cual se refuerza estratégicamente durante los periodos de regreso a clases para asegurar que los edificios estén en óptimas condiciones desde el primer día.

Planteles beneficiados

Además del jardín de niños en la colonia Tepeyac, las brigadas han intervenido recientemente otras instituciones, entre las que destacan la Primaria Edelmiro Rangel 2 y la José Santos Valdés

El gobierno municipal reafirmó su compromiso de continuar con estas labores de deshierbe y mantenimiento general en más planteles de la ciudad durante las próximas semanas.