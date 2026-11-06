Refuerza San Pedro protocolos ante avistamientos de osos

El municipio presentó medidas de prevención y actuación en colonias cercanas al hábitat del oso negro americano para proteger a habitantes y fauna silvestre

El municipio de San Pedro presentó ante vecinos y autoridades los protocolos de prevención y actuación para el avistamiento de osos, a fin de eliminar riesgos para la población.

El alcalde Mauricio Farah se reunió con colonos y representantes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y del organismo estatal Parques y Vida Silvestre, para presentar el procedimiento a seguir en esos casos.

El encuentro se realizó en la colonia Olinalá, una de las zonas que históricamente ha registrado presencia de osos. También asistieron vecinos de Palmillas y El Santuario.

Durante la reunión se informó sobre las medidas, se escucharon inquietudes y se aclararon las responsabilidades de cada autoridad.

El presidente municipal destacó la importancia de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para establecer criterios claros de actuación y brindar información oportuna a la ciudadanía.

"Me siento muy orgulloso que podamos estar aquí los tres entes de gobierno y muy de la mano para poder llevar el mejor mensaje para todos los vecinos y que todos podamos entender qué le toca a Profepa, qué le toca a Vida Silvestre, qué le toca al Municipio", expresó.

El edil explicó que en los últimos meses se han reunido con autoridades ambientales federales y estatales para revisar las normativas. Además, se convocará a encuentros vecinales para abrir espacios de diálogo directo en las colonias donde hay presencia de esa especie animal.

Hay 209 colonias que colindan directamente con el hábitat natural del oso negro americano; por eso, es importante que sus habitantes conozcan las medidas para prevenir encuentros de riesgo y proteger a las personas y a la fauna silvestre.

Recomendaciones ante el avistamiento de osos

Entre las principales recomendaciones destacan:

Evitar que los osos tengan acceso a alimentos o basura.

Usar contenedores resistentes y bien cerrados.

No dejar comida para mascotas en el exterior de las viviendas.

Mantener cerradas puertas, ventanas y portones.

En caso de avistamiento, mantener la calma, guardar distancia, resguardar a niñas, niños y mascotas, alejarse lentamente sin correr y permitir que el animal siga su camino.

Evitar alimentar a los osos, perseguirlos, intentar ahuyentarlos o acercarse para tomar fotografías y videos. Tampoco se debe interponer una persona entre una osa y sus crías.

Está prohibido lastimar o intentar capturar a estos animales. Esas conductas pueden generar sanciones.

El Municipio puso a disposición de la ciudadanía los números 911 y *8181 para reportar situaciones en las que un oso represente un riesgo, a fin de facilitar la intervención de las autoridades.

Las colonias, escuelas y organizaciones interesadas en recibir capacitación sobre prevención y actuación ante el avistamiento de osos pueden solicitarla al correo medioambiente@sanpedro.gob.mx.

Con esta primera reunión en Olinalá, la autoridad sampetrina busca fortalecer la coordinación con las autoridades ambientales y la participación de los vecinos para prevenir riesgos.