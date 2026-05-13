Refuerza San Pedro prevención de extorsión en zonas residenciales

El objetivo central de estas sesiones es brindar herramientas prácticas para que ciudadanos sepan identificar situaciones de riesgo y actúen de manera segura

La Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García intensificó esta semana sus jornadas de capacitación preventiva contra la extorsión.

A través de la Dirección de Prevención Social de la Violencia, elementos de la corporación se dieron cita en la colonia Valle de San Ángel para impartir charlas informativas dirigidas específicamente a propietarios de viviendas y trabajadores domésticos, un sector identificado como vulnerable.

“Durante la sesión se abordaron temas como la identificación de extorsiones telefónicas y presenciales, así como aquellas que pueden registrarse en zonas de cajeros automáticos, además de los principales modus operandi utilizados por los delincuentes”, informó el municipio de San Pedro, encabezado por Mauricio Farah.

El objetivo central de estas sesiones es brindar herramientas prácticas para que los ciudadanos sepan identificar situaciones de riesgo y actúen de manera segura.

“Las autoridades exhortaron a los asistentes a no proporcionar información personal a personas desconocidas, evitar realizar transferencias bancarias y no entregar objetos de valor ante llamadas o situaciones sospechosas”, se agregó.

"La prevención empieza con la información. No proporcionar datos personales a desconocidos y evitar transferencias ante llamadas sospechosas son pasos sencillos que salvan patrimonios", señalaron las autoridades durante el encuentro.

La secretaría hizo especial énfasis en que los delincuentes suelen dirigir sus ataques hacia trabajadores domésticos, adultos mayores, niños y adolescentes, aprovechando momentos de vulnerabilidad o falta de supervisión. Por ello, la capacitación busca crear un ecosistema de alerta entre todos los habitantes de la vivienda.

“Como parte de la capacitación, también se explicó el llamado “ciclo de la extorsión”, en el que los delincuentes seleccionan a la víctima, realizan un contacto inicial, generan confusión o presión psicológica, aíslan a la persona y finalmente buscan obtener dinero o información para posteriormente desaparecer”, puntualizaron.

Esta actividad forma parte de una estrategia integral que ya se ha desplegado en diversas zonas residenciales del municipio.

Para mantener la seguridad y el orden, el Municipio de San Pedro puso a disposición de la ciudadanía las líneas directas de atención en el C4:

Teléfono: 81 8988 2000

Marcación rápida: *8181

Con estas acciones, la administración señaló que busca consolidar una cultura de prevención que mantenga al municipio como un referente de seguridad y paz social en el estado.