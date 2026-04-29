Refuerza San Pedro estrategia de seguridad con sector empresarial

El consejo también mencionó que el modelo de trabajo promueve la corresponsabilidad entre ciudadanía, iniciativa privada y gobierno

Con el objetivo de fortalecer la coordinación entre autoridades, el municipio de San Pedro Garza García sostuvo este martes una reunión de trabajo con los integrantes del Consejo Técnico Empresarial de Seguridad y principales corporativos de México.

En la sesión encabezada por el alcalde Mauricio Farah y el secretario de Seguridad Municipal, José Luis David Kuri, se destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con el sector empresarial para consolidar estrategias que mantengan al municipio como la ciudad más segura del país.

“Quiero agradecerles: para nosotros es un gran honor que puedan construir juntos con nosotros y seguir construyendo por un mejor municipio y un mejor país y me halaga muchísimo que esté representados por ustedes, prácticamente los corporativos más importantes de este país y que estén sumados a esta, pues, esta causa, de tener y seguir viendo el municipio más seguro”, aseguró Farah Giacomán.

Por su parte, miembros del Consejo informaron que colaboran de manera activa con el Gobierno municipal, desde el inicio de la actual administración.

Por su parte, el director de seguridad del Grupo Alfa, Klaus Ortiz Lohse, resaltó que cuentan con los mejores índices de seguridad, tanto a nivel nacional como internacional.

“Es muy importante para las familias de San Pedro, para aquellos que viven en San Pedro, aquellos que trabajan en San Pedro, estar en el municipio más seguro de México, en el municipio donde la percepción de seguridad es la más alta que tiene México, probablemente Latinoamérica, lo hemos estado comentando.

Creo que es importante hacer notar que en San Pedro, el reconocimiento a la Policía, a nuestros policías es prácticamente de todo el municipio, y como tal, eso es lo que queremos continuar”, dijo Ortiz Lohse.

El consejo conformado por especialistas en materia de prevención y seguridad, también mencionó que el modelo de trabajo denominado “Un Solo San Pedro” cuenta con antecedentes de la administración de Mauricio Fernández, la cual promueve la corresponsabilidad entre ciudadanía, iniciativa privada y gobierno en este rubro.

Esto se deriva de los recientes hechos en los que un hombre perdió la vida tras ser blanco de un ataque armado en el sector de Arboleda.