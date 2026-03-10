Refuerza Parques y Vida Silvestre monitoreo de biodiversidad

La información obtenida es fundamental para determinar la salud poblacional de las especies y diseñar corredores biológicos seguros en la zona.

En un esfuerzo por documentar y proteger la riqueza biológica de Nuevo León, personal de Parques y Vida Silvestre informó que llevó a cabo una jornada de supervisión técnica que abarcó desde las zonas montañosas de la Región Citrícola hasta los cuerpos de agua del norte del estado.

Supervisan cámaras de foto trampeo en la Sierra de Montemorelos

Como parte de los protocolos de monitoreo de biodiversidad, brigadistas realizaron la revisión de cámaras de foto trampeo instaladas estratégicamente en la Sierra de Montemorelos.

Estos dispositivos, que se activan por movimiento, permiten captar imágenes de especies de difícil avistamiento, como felinos y grandes mamíferos, sin alterar su comportamiento natural ni su hábitat.

La información obtenida a través de estos sensores es fundamental para determinar la salud poblacional de las especies y diseñar corredores biológicos seguros en la zona.

Censo de aves acuáticas en la Presa Salinillas

De manera simultánea, la Dirección de Vida Silvestre, en colaboración con el Consejo Estatal de Flora y Fauna (CONEFF), desplegó un operativo de monitoreo de aves acuáticas en la Presa Salinillas, ubicada en el municipio de Anáhuac.

Este estudio es clave para identificar las rutas migratorias y las especies residentes que dependen de este embalse, permitiendo establecer medidas de protección para los ecosistemas.

Información científica para proteger la fauna de Nuevo León

Las autoridades ambientales destacaron que la suma de esta información técnica permite generar una base de datos actualizada sobre la fauna estatal.

Con estos indicadores informaron que Nuevo León busca consolidar estrategias de manejo que garanticen la supervivencia de la biodiversidad ante los retos del cambio climático y la expansión urbana.