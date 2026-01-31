Refuerza Nuevo León seguridad y coordinación rumbo al Mundial

Autoridades señalaron que las acciones comenzarán a beneficiar desde ahora a los neoloneses, al fortalecer los mecanismos de prevención, atención y respuesta

Como parte de los preparativos para el Mundial 2026, el Gobierno de Nuevo León ha puesto en marcha una serie de acciones de coordinación y fortalecimiento tecnológico para garantizar la seguridad de visitantes y ciudadanía, informó el secretario de Seguridad Pública del estado, Gerardo Escamilla Vargas.

Durante rueda de prensa, el funcionario detalló que ya se encuentra activa la interconexión del C5 con diversas plataformas de movilidad como Uber, Didi y X Drive, lo que permitirá que los botones de emergencia de estas aplicaciones se enlacen directamente con los sistemas de atención del estado, agilizando la respuesta ante cualquier situación de riesgo.

Desarrollan protocolos de actuación

Escamilla Vargas explicó que, desde la instalación de la mesa de coordinación para el Mundial el pasado 8 de enero, se han diseñado y desarrollado más de 25 protocolos de actuación, enfocados en temas de vialidad, movilidad de equipos y visitantes, así como en la comunicación permanente entre municipios y el C5 estatal.

Añadió que también se trabaja en el fortalecimiento de la interconectividad y el uso de herramientas tecnológicas, incluyendo plataformas con inteligencia artificial, para mejorar la atención de emergencias a través del 911.

Asimismo, informó que personal directivo y operativo ha recibido capacitación especializada en otros países como España, Reino Unido y Colombia, y se han establecido acuerdos de colaboración con instituciones policiales internacionales, particularmente para la conformación de una unidad especializada de combate al pandillerismo, que brindará apoyo en el estadio y en zonas de alta afluencia turística durante el Mundial.

Finalmente, el secretario destacó que estas acciones, aunque forman parte de la preparación para el Mundial 2026, comenzarán a beneficiar desde ahora a los neoloneses, al fortalecer los mecanismos de prevención, atención y respuesta en materia de seguridad.