Refuerza Nuevo León rutas de transporte con 4 mil nuevos camiones

Las unidades han sido incorporadas de manera gradual para mejorar la cobertura, reducir los tiempos de espera y fortalecer los recorridos

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El Gobierno de Nuevo León informó que la modernización del transporte público continúa con la operación de 4 mil nuevos camiones, unidades que ya se encuentran distribuidas en distintas rutas de municipios metropolitanos y zonas de alta demanda.

Los camiones han sido incorporados de manera gradual para mejorar la cobertura, reducir los tiempos de espera y fortalecer los recorridos que conectan a municipios, colonias, escuelas, centros de trabajo y otros puntos de traslado cotidiano.

El gobernador Samuel García señaló que la distribución de las unidades se ha realizado tomando en cuenta las necesidades de cada sector de la población y adelantó que el refuerzo continuará hacia las zonas periféricas.

“Pero teníamos que ir conforme a la población mandando los camiones nuevos a donde más gente requería el servicio, ahora vamos a empezar más fluido a mandar camiones a la periferia”.

Entre los refuerzos realizados durante 2026 se encuentra la incorporación de 30 unidades a las rutas 227 y 128, que atienden la Cuenca Poniente. También se entregaron 25 camiones para la Ruta 160 Guadalupe-Apodaca, con una cobertura estimada de más de 164 mil usuarios.

Estos trabajos se complementan con otros proyectos de movilidad, como las Líneas 4 y 6 del Metro, la ampliación de Transmetro y la instalación de parabuses, con el objetivo de ampliar las opciones de traslado y mejorar la conexión entre los distintos municipios del área metropolitana.