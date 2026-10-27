Refuerza Nuevo León liderazgo comercial con congresos nacionales

Estas convenciones abordarán temas como geopolítica, inteligencia artificial, competitividad, manufactura avanzada y el futuro industrial de Norteamérica

Nuevo León recibirá del 27 al 30 de octubre a líderes empresariales, representantes de la industria manufacturera y autoridades para celebrar el 32° Congreso de Comercio Exterior Mexicano y la Convención Nacional INDEX, encuentros con los que el estado busca fortalecer su competitividad y ampliar sus oportunidades en los mercados internacionales.

Durante el Nuevo León Informa, la secretaria de Economía, Betsabé Rocha Nieto, acompañada por Javier Cendejas, presidente de COMCE Noreste, y Felipe Villarreal, presidente de INDEX Nuevo León, destacó la importancia de la colaboración entre el Gobierno y el sector privado ante los desafíos del comercio internacional.

La funcionaria estatal señaló que la coincidencia de ambos encuentros con las actividades del eje Nuevo León-Jalisco permitirá impulsar alianzas comerciales, estrechar vínculos empresariales y proyectar las capacidades industriales de la entidad ante compañías nacionales e internacionales.

“Nuevo León está en su mejor momento”, expresó Rocha Nieto al destacar que, desde el inicio de la administración del gobernador Samuel García Sepúlveda, se ha impulsado la exportación como una vía para el crecimiento de los negocios y la generación de oportunidades económicas.

La secretaria de Economía informó que Nuevo León representa aproximadamente el 10% de las exportaciones de México y registró 33 mil 100 millones de dólares durante el primer semestre de 2026.

Además, durante el segundo trimestre concentró el 9.5% de las exportaciones de las entidades federativas del país.

La relevancia industrial de Nuevo León también se refleja en su aportación del 12.7% al Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero nacional y en la presencia de más de 500 grandes empresas manufactureras.

En julio de 2026, el estado registró 410 mil 586 trabajadores en establecimientos del programa IMMEX, indicador de la importancia de la manufactura de exportación para su economía.

Estados Unidos continúa como el principal destino de los productos de Nuevo León, al concentrar aproximadamente el 88% de sus exportaciones.

Infraestructura fortalece la conexión comercial con Estados Unidos

Rocha Nieto destacó que los proyectos de infraestructura carretera y fronteriza impulsados por el gobierno estatal buscan mejorar la conectividad y agilizar el traslado de mercancías hacia los mercados internacionales.

Entre las obras mencionó la carretera La Gloria-Colombia, que conecta con el Puerto Fronterizo Colombia-Laredo, una ruta estratégica para el intercambio comercial con Estados Unidos y Canadá.

La funcionaria señaló que esta infraestructura forma parte de los proyectos carreteros desarrollados durante la administración estatal y que su fortalecimiento permite generar mejores condiciones para ampliar las exportaciones.

También destacó el crecimiento de la actividad del Puerto Fronterizo Colombia-Laredo, cuya recaudación ha aumentado hasta colocarlo en el segundo lugar nacional, según lo expuesto durante su intervención.

“Para nosotros era importantísimo que Nuevo León siguiera siendo esa plataforma ideal para los negocios, pero también la plataforma, nosotros le llamamos la columna vertebral de la logística en tema de exportación a Estados Unidos y Canadá”, señaló.

La secretaria agregó que el crecimiento económico debe reflejarse en mejores condiciones para la población, mediante la atracción de inversiones, la creación de empleos y el aumento de los ingresos de los hogares.

COMCE y INDEX analizarán los retos del comercio internacional

Javier Cendejas, presidente de COMCE Noreste, destacó que el 32 Congreso de Comercio Exterior Mexicano permitirá analizar los desafíos y oportunidades del comercio internacional, en un contexto marcado por los cambios geopolíticos, los aranceles y la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El dirigente empresarial explicó que COMCE Noreste tiene presencia en seis estados que, en conjunto, representan el 53% de las exportaciones nacionales, por lo que consideró fundamental fortalecer la coordinación entre empresas, autoridades y organismos especializados.

Por su parte, Felipe Villarreal, presidente de INDEX Nuevo León, informó que la entidad será sede por primera vez de la Convención Nacional INDEX, después de 50 ediciones.

El encuentro reunirá a representantes de los 19 organismos INDEX del país, así como a directivos de empresas globales, autoridades, especialistas y líderes de opinión.

Del 28 al 30 de octubre, la convención abordará temas como geopolítica, inteligencia artificial, competitividad, manufactura avanzada y el futuro industrial de Norteamérica.

Como parte del programa, el gobernador Samuel García participará el jueves 29 de octubre en la inauguración y ofrecerá la conferencia magistral “El Nuevo León que viene: Cómo construir el estado industrial más competitivo de Norteamérica”.

Nuevo León y Jalisco impulsarán alianza comercial

Uno de los principales objetivos de la Semana de la Exportación será fortalecer el eje Nuevo León-Jalisco mediante la firma de un convenio marco de colaboración para facilitar el comercio, mejorar la logística y promover nuevas oportunidades de negocio entre ambas entidades.

La alianza contempla aprovechar el Puerto Fronterizo Colombia-Laredo, reforzar la vinculación empresarial e impulsar las cadenas de valor. En conjunto, Nuevo León y Jalisco representan más del 15% del PIB nacional y más del 21.6% de las exportaciones de México.

La agenda comenzará el martes 27 de octubre con actividades del Congreso de Comercio Exterior Mexicano. La inauguración oficial se realizará el miércoles 28, junto con el panel magistral de Samuel García, titulado “México Global: Una Narrativa País de Inversión, Oportunidades y Proyección Internacional”.

Ese mismo día se desarrollarán actividades relacionadas con la colaboración entre Nuevo León y Jalisco.

El jueves 29 se inaugurará la Convención Nacional INDEX y, el viernes 30, se realizará un recorrido por la Aduana Colombia-Laredo, con actividades en ambos lados de la frontera y un encuentro con autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para conocer su operación y el Programa de Despacho Conjunto.