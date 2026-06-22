Refuerza Nuevo León blindaje contra gusano barrenador

Por: José Luis Marroquín 21 Junio 2026, 14:01 Compartir

Reiteró que todas estas medidas son adicionales al Protocolo Reforzado contra el gusano barrenador que ya han venido implementando en la entidad

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La Secretaría de Desarrollo Regional y Agropecuario (SEDRANL) reforzó los mecanismos de inspección del ganado que entra a Nuevo León de otras entidades, esto con el fin de evitar el ingreso de ejemplares con gusano barrenador. La medida se tomó en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) del Gobierno Federal; el Comité Estatal de Fomento, Sanidad y Movilización Pecuaria (CEFOSAMP); ganaderos y engordadores. “En un paso trascendental para blindar Nuevo León del gusano barrenador y de proteger a nuestra ganadería, estamos revitalizando el funcionamiento del Punto de Verificación e Inspección Zoosanitaria (PVI) de Linares, en el que se revisa todo el ganado que procede de Tamaulipas, entidad de la que llega el 50 por ciento del ganado que se engorda en nuestro estado”, explico Marco González, titular de SEDRANL. “Antes, el Estado solo tenía facultades de revisar la papelería de los cargamentos de ganado, pero ahora, gracias a un convenio con SENASICA, podemos hacer inspecciones físicas para verificar que no traigan Gusano Barrenador, ni otras enfermedades”. El funcionario estatal explicó que esto es solo uno de los mecanismos que se realizan para fortalecer el blindaje del estado contra enfermedades del ganado. Reiteran que medidas adicionales contra gusano barrenador se mantienen Reiteró que todas estas medidas son adicionales al Protocolo Reforzado contra el gusano barrenador que ya han venido implementando en la entidad las autoridades de todos los niveles en conjunto con el sector ganadero, y que han mantenido a Nuevo León con una baja prevalencia del gusano barrenador respecto a las entidades vecinas. “Con todo esto, el Gobierno del Nuevo Nuevo León, en equipo con SENASICA, CEFOSAMP, ganaderos y engordadores, avanzamos en el objetivo de blindar el patrimonio pecuario del Gusano Barrenador, Tuberculosis Bovina, Brucelosis, entre otros temas”, recalcó González.