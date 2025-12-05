Refuerza Nuevo León alianza estratégica con Amazon

Samuel García se reunió con altos directivos de la empresa Amazon en los Estados Unidos para poder implementar una consolidación bajo el tema comercial.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda sostuvo este jueves una reunión de alto nivel con directivos de Amazon en sus oficinas corporativas de Arlington, Virginia, la segunda sede más grande de la compañía a nivel global.



El encuentro se centró en consolidar la colaboración entre el estado y la gigante del comercio electrónico, con el fin de fortalecer la posición de Nuevo León en la economía digital de América del Norte.



Durante la presentación del Reporte de Impacto Económico 2025 de la empresa, Amazon destacó la importancia estratégica de Nuevo León en su red logística y operativa. La compañía resaltó que se han invertido más de 6 mil millones de pesos en el estado, se han creado 1,500 empleos directos, 2,000 indirectos y 500 inducidos.

Además, se respalda a más de 2,300 pequeñas y medianas empresas locales, cuyo dinamismo mantiene un crecimiento anual del 9%.



Amazon reconoció que Nuevo León, gracias a su ubicación geográfica, conectividad fronteriza, fortaleza industrial y talento especializado, es un punto clave para la expansión de su infraestructura logística y tecnológica en la región.



Un punto central de la reunión fue el anuncio de Amazon de que implementará procesos especializados a través del Puente Colombia para agilizar y facilitar las operaciones de comercio transfronterizo entre México y Estados Unidos, optimizar los tiempos logísticos y aumentar la eficiencia aduanal.



Esta iniciativa busca consolidar a Nuevo León como el corredor transfronterizo más competitivo para el comercio electrónico en la región, un avance que el Gobierno del Estado reconoció como un paso estratégico para profundizar la integración económica y comercial con Estados Unidos.



En el marco del décimo aniversario de su llegada a México, Amazon compartió cifras relevantes de su operación a nivel nacional de más de 145 mil millones de pesos a nivel nacional, aportación al PIB: 130 mil millones de pesos, 15 mil empleos directos, además de 37 mil indirectos y 11 mil inducidos.

Inversiones adicionales en el 2025 por 2,000 millones de pesos y más de 27,000 pymes mexicanas impulsadas, que han generado más de 52 mil empleos adicionales.



El mandatario estatal destacó la relevancia de Amazon como socio estratégico en la transformación económica de Nuevo León, señalando que la colaboración con empresas globales impulsa la innovación, fortalece la infraestructura logística y abre nuevas oportunidades para las familias regiomontanas.



Ambas partes acordaron mantener una coordinación permanente para avanzar en iniciativas conjuntas que fortalezcan la competitividad, la atracción de inversiones y el crecimiento sostenible, con la meta de consolidar a Nuevo León como un actor primordial en la economía digital y logística de América del Norte.