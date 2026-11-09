Refuerza NL vigilancia ambiental con monitoreo desde el C5

El centro supervisa 15 estaciones fijas y dos unidades móviles del SIMA; también coordina acciones con industrias para reducir las emisiones contaminantes

El Gobierno de Nuevo León reforzó la vigilancia de la calidad del aire y la atención de incidentes ambientales mediante el C5 Ambiental, desde donde se monitorean en tiempo real las estaciones del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA), informó el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna.

El funcionario destacó que esta infraestructura, instalada en el nuevo Cuartel General de Fuerza Civil, permite supervisar las condiciones atmosféricas.

"Se puso un nuevo centro de monitoreo en el nuevo Cuartel General de Fuerza Civil. Desde ahí se monitorea todos los días que no estén estas partículas y se toman acciones inmediatas. Desde este centro de control se supervisa la operación en tiempo real de las estaciones de monitoreo del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA)”, indicó Flores Serna.

También señaló que el centro de monitoreo fortalece la capacidad de respuesta del Estado y permite contar con información oportuna sobre la calidad del aire en Nuevo León.

"Este espacio permite consolidar la supervisión ambiental, fortalecer la capacidad de respuesta ante contingencias atmosféricas y brindar información sobre calidad del aire en Nuevo León. Cuidar nuestro medio ambiente es una tarea de todos los días y en Nuevo León seguimos trabajando para lograrlo”, expresó el funcionario estatal.

Capacitan a empresas para reducir emisiones contaminantes

El secretario agregó que la estrategia también contempla la participación de la iniciativa privada, mediante la capacitación de empresas e industrias para reducir sus emisiones contaminantes y cumplir con las normas ambientales.

Aseguró que, en coordinación con el sector empresarial, se han impulsado acciones para promover el uso de filtros y disminuir la contaminación atmosférica.

“La iniciativa privada se ha puesto las pilas junto con el Gobierno del Estado. Hemos capacitado a muchas empresas, a mucha industria, para que utilicen los filtros, para que cumplan con las normas y eso ha hecho sin duda que la contaminación baje muchísimo”, afirmó.

Como parte de las acciones para mejorar el entorno, el gobierno estatal también contempla la plantación de más de un millón de árboles.

Así opera el C5 Ambiental de Nuevo León

El C5 Ambiental fue inaugurado en junio pasado y opera como centro de control de las estaciones fijas y unidades móviles del SIMA.

La red cuenta con 15 estaciones fijas en la Zona Metropolitana de Monterrey y dos unidades móviles para medir contaminantes y variables meteorológicas.

Además, el Estado realizó trabajos de modernización del SIMA, que incluyeron la rehabilitación y actualización de equipos de monitoreo en la red estatal.