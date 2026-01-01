Refuerza NL operativo contra pirotecnia ilegal previo Año Nuevo

Las inspecciones se realizaron mediante recorridos exhaustivos en tiendas de abarrotes, mercados rodantes y diversas zonas habitacionales

Con el objetivo de prevenir el uso de pirotecnia durante las celebraciones de Año Nuevo, la División Ambiental llevó a cabo un operativo de inspección contra la venta clandestina en coordinación con la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, y Fuerza Civil.



Las brigadas de inspección realizaron recorridos exhaustivos en tiendas de abarrotes, mercados rodantes y diversas zonas habitacionales, donde, tras labores de inteligencia y denuncias ciudadanas, se detectaron puntos de venta ilegal de pirotecnia.



Al respecto, el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, destacó que estas acciones responden directamente al llamado de la población, que ha alertado sobre el peligro que representan estos puntos de venta en sus comunidades.



“Estamos recorriendo las calles y realizando estas inspecciones para salvaguardar a la ciudadanía de cualquier accidente. Este despliegue es resultado de la participación ciudadana; son los mismos vecinos quienes, al reportar la venta clandestina, nos permiten actuar de manera oportuna para retirar estos materiales de las calles”, señaló el funcionario.



La autoridad ambiental recordó que la comercialización de pirotecnia sin los permisos federales correspondientes constituye un delito grave.



Además de multas administrativas y el decomiso del producto, los responsables pueden enfrentar penas de cárcel.

Indicaron que estos operativos se mantendrán de forma permanente durante la temporada, priorizando la protección civil, así como la reducción de la contaminación acústica y ambiental que genera el uso de explosivos.



Finalmente, la Secretaría de Medio Ambiente exhortó a la ciudadanía a continuar denunciando este tipo de actividades irregulares a través de las líneas oficiales de atención, garantizando que cada reporte será atendido de manera confidencial y oportuna.