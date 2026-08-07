Refuerza Monterrey señalización vial en Paseo de los Leones

El municipio renovó la señalización en Paseo de los Leones y reportó más de 54 mil metros lineales de carriles delimitados durante 2026

El Gobierno de Monterrey realizó trabajos de delimitación de carriles con pintura termoplástica sobre la avenida Paseo de los Leones, en su cruce con Simón Bolívar, como parte de las acciones para mejorar la seguridad vial y la visibilidad de la señalización.

La supervisión de las labores estuvo a cargo de la directora general de Movilidad y Espacio Público, Martha Adriana Torres Manzo, y del director de Seguridad Vial, Emmanuel Acevedo Ojeda, quienes verificaron el avance de los trabajos realizados por personal especializado del municipio.

Las autoridades informaron que estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento de la señalización horizontal, mediante el uso de pintura termoplástica, un material de alta resistencia que prolonga la vida útil de las marcas sobre el pavimento y mejora la seguridad para automovilistas, peatones y ciclistas.

Como parte de la estrategia de movilidad, el municipio reportó que durante 2026 se han aplicado 54 mil 299 metros lineales de delimitación de carriles, además de 9 mil 895 metros lineales de cruces peatonales, 233 flechas de dirección, 78 señalizaciones para bici-moto, 68 prioridades ciclistas y 123 pictogramas de velocidad máxima en distintos puntos de la ciudad.

El Ayuntamiento señaló que estas obras forman parte de las acciones alineadas con la Agenda 2030 y el Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, iniciativas que buscan reducir los accidentes de tránsito mediante infraestructura más segura y una mejor señalización.

Con estas intervenciones, el municipio busca fortalecer el orden vial y brindar mayor seguridad a quienes diariamente circulan por las principales avenidas de Monterrey.