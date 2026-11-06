Refuerza Monterrey limpieza y mantenimiento en Contry San Juanito

Más de 100 trabajadores participaron en el operativo, que incluyó labores en áreas verdes y vialidades como parte del programa municipal

Un despliegue operacional integrado por más de 100 trabajadores realizó trabajos de mantenimiento y limpieza como parte del programa “Resolviendo en tu Colonia” en el sector Contry San Juanito, informó el municipio de Monterrey.

La Secretaría de Servicios Públicos, a cargo de Hugo Salinas, detalló el impacto cuantitativo del operativo, el cual consolidó la efectividad del programa tras registrar dos intervenciones: la primera, la semana anterior en la colonia Las Torres, y la segunda en este sector.

“Fue un programa piloto. Lo arrancamos la semana pasada, como te dije hace un momento, continuamos ésta y con solo este par de ejercicios que se han hecho, es evidente que el programa llegó para quedarse”, expresó Salinas.

Reportan trabajos en áreas verdes y vialidades

El balance métrico de los trabajos realizados por las cuadrillas de mantenimiento contempló 40,000 metros cuadrados en áreas verdes que recibieron deshierbe e intervención integral.

Además, se atendieron 10,000 metros lineales de extensión vial, que fueron sometidos a barrido manual y mecánico continuo.

De acuerdo con las autoridades municipales, las acciones, coordinadas bajo la directriz del alcalde Adrián de la Garza, demostraron el rendimiento de concentrar equipo pesado, camiones y fuerza humana en un solo punto operativo.

Tras registrar esta atención ciudadana en apenas dos ejecuciones, la autoridad municipal ratificó que el esquema de trabajo se mantendrá activo en la capital regiomontana.