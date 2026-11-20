En Monterrey, las cuadrillas retiraron 60 toneladas de residuos en el Antiguo Camino a Villa de Santiago; las multas por tirar basura alcanzan $43,428 pesos

El Gobierno de Monterrey intensificó los recorridos de supervisión y los trabajos de limpieza en distintos sectores de la ciudad, ante la identificación de aproximadamente 300 tiraderos clandestinos que representan un problema para el medio ambiente, la salud pública y la imagen urbana.

Por instrucciones del alcalde Adrián de la Garza, la Secretaría de Servicios Públicos mantiene vigilancia permanente para detectar estos puntos de acumulación de residuos y atenderlos oportunamente.

El secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, informó sobre estas acciones durante un recorrido de supervisión por el Antiguo Camino a Villa de Santiago, donde cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza.

En este sector se recolectaron aproximadamente 60 toneladas de desechos a lo largo de un kilómetro, lo que refleja la dimensión de la problemática y la necesidad de mantener trabajos constantes.

El funcionario advirtió que los tiraderos clandestinos, además de generar contaminación visual y malos olores, pueden convertirse en focos de infección y provocar obstrucciones en el sistema de drenaje pluvial.

“Además de ser un foco de infección, genera contaminación visual, indiscutiblemente algo muy incómodo para todos los vecinos”, señaló.

Multas superan los $43,000 pesos

Ante esta situación, Salinas hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar a las personas que arrojen basura, muebles, escombro y otros materiales en terrenos baldíos, calles o espacios públicos no autorizados.

Advirtió que estas conductas pueden ser sancionadas económicamente por la Secretaría de Servicios Públicos, conforme a la reglamentación municipal, con multas que van de los $8,646 a los $43,428 pesos.

El funcionario destacó que la participación ciudadana es fundamental para identificar a quienes generan estos focos de contaminación y evitar que los puntos intervenidos vuelvan a convertirse en tiraderos.

¿Dónde denunciar tiraderos clandestinos en Monterrey?

El Gobierno municipal informó que los reportes pueden realizarse de manera anónima a través de los siguientes canales: