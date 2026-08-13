Refuerza Guardia Nacional seguridad en aeropuerto de Monterrey

Personal mantiene presencia en los pasillos, salas de espera, zonas de abordaje y accesos de la terminal aérea, donde realiza recorridos preventivos.

Elementos de la Guardia Nacional reforzaron los recorridos de seguridad y proximidad social en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Monterrey, con el objetivo de prevenir delitos y brindar orientación a los pasajeros.

El personal de seguridad mantiene presencia en los pasillos, salas de espera, zonas de abordaje y accesos de la terminal aérea, donde realiza recorridos preventivos y mantiene contacto con viajeros nacionales y extranjeros.

Como parte de estas acciones, los elementos proporcionan información a los usuarios sobre los objetos que tienen restringido su ingreso a las aeronaves, además de realizar revisiones en los puntos de inspección de personas y rastreos preventivos al equipaje.

Las autoridades buscan evitar el traslado de objetos o sustancias ilícitas, así como inhibir posibles hechos delictivos dentro de las instalaciones aeroportuarias.

La presencia de los elementos también se mantiene en las salas de última espera y áreas de abordaje, mientras que en los accesos se llevan a cabo controles de seguridad.

La Guardia Nacional puso además a disposición de los usuarios el número 088 de atención ciudadana, mediante el cual pueden realizar reportes o proporcionar información relacionada con posibles delitos.

Con estas acciones, se mantiene el operativo de vigilancia y proximidad social en uno de los principales puntos de conexión aérea de Nuevo León.