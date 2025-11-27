Refuerza Guadalupe seguridad con drones para Monterrey–América

Como refuerzo táctico, drones de última generación de la Policía de Guadalupe estarán sobrevolando el perímetro del estadio y avenidas de mayor concentración

Debido al partido de futbol programado para la noche de este miércoles en el Estadio BBVA, en el municipio de Guadalupe, se reforzarán la seguridad con el uso de drones, ante la alta afluencia prevista y la rivalidad deportiva entre Rayados y América.

Al considerarse un encuentro de alto impacto, de acuerdo a las autoridades, se desplegará un cerco táctico con más de mil 200 elementos de los tres órdenes de gobierno, entre ellos la Guardia Nacional, SEDENA, Fuerza Civil, la Agencia Estatal de Investigaciones y corporaciones municipales.

El partido está programado para arrancar a las 9 de la noche, sin embargo, desde horas antes se prevé la presencia de cuerpos de seguridad en toda la zona del estadio.

Como parte del operativo, habrá sobrevuelos de drones en el perímetro del BBVA y en las avenidas de mayor concentración, lo que permitirá detectar movimientos sospechosos, situaciones inusuales o puntos de riesgo en tiempo real, facilitando la reacción inmediata de los elementos.

En tanto, 150 oficiales de Tránsito y Policía de Guadalupe se distribuirán en 10 puntos de vigilancia clave, entre ellos las avenidas Pablo Livas, Nuevo León, Las Torres, Exposición, Pablo A. de la Garza y los accesos peatonales del coloso de Guadalupe.