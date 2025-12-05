Refuerza Guadalupe Operativos Antialcohol; caen 9 ebrios

El director de la corporación, Ismael Treviño, explicó que el programa “Conduce Sin Alcohol” opera todo el año de miércoles a domingo

El municipio de Guadalupe activó el Operativo Antialcohol Navideño, del 3 de diciembre al 6 de enero, para reforzar la prevención de accidentes vinculados al alcohol y garantizar que los automovilistas regresen seguros a casa en esta temporada de festejos.

Los elementos de Policía y Tránsito de Guadalupe instalaron dos puntos de revisión del programa “Conduce Sin Alcohol”, que amplió su horario, de 10 de la noche a 6 de la mañana.

Además, la autoridad municipal reforzó el "Operativo Carrusel", que consiste en patrullaje dinámico para detectar excesos de velocidad, maniobras riesgosas y automovilistas alcoholizados.

El director de la corporación, Ismael Treviño, explicó que el programa “Conduce Sin Alcohol” opera todo el año de miércoles a domingo, pero en temporada navideña funciona a diario y con horario extendido.

La noche de este miércoles detectaron a 9 automovilistas ebrios: de ellos, 3 fueron sorprendidos con ebriedad completa, 6 con ebriedad incompleta, 2 se negaron al dictamen, y se aseguraron 11 vehículos.

El funcionario pidió a la comunidad no avisar o alertar a otros conductores sobre la ubicación de los puntos de revisión, ya que hacerlo es propiciar que los ebrios eludan los filtros y ocasionen accidentes de consecuencias graves.