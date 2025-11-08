Refuerza Fuerza Civil elementos en Linares tras ataque armado

Se pasó de 70 policías a 120, se reforzó el equipamiento y se continuará reforzando, para priorizar la seguridad en el municipio.

Luego del ataque armado contra un domicilio ocurrido el pasado 5 de noviembre en el municipio de Linares, el secretario de seguridad, Gerardo Escamilla, informó que se ha reforzado el número de elementos y de equipos, en la zona.

“Hace algunos meses la policía municipal de Linares fue intervenida por fuerza civil, hoy se encuentra como responsable de esta policía, un mando de nuestra institución, estamos en un proceso de fortalecimiento a las capacidades institucionales de la policía local, hemos pasado de 70 policías a 120 seguimos en un proceso de reclutamiento en esta localidad, se ha reforzado con equipamiento con armamento con capacitación y seguiremos realizando labores de coordinación, fuerza civil, como el gobierno federal en esta zona”

Así mismo se continúan las investigaciones de este caso para dar con el paradero de los responsables, ya que se conoce en el hecho dejaron un arma abandonada.