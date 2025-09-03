Refuerza Estado programa de mantenimiento a escuelas

Dentro de las mejores y reparaciones que se realizaron hubo tareas de plomería, albañilería, deshierbe, cambio de cables y revisión de instalaciones eléctricas

En el marco del inicio del ciclo escolar 2025-26, la Secretaría de Educación estatal mantiene los operativos permanentes de mantenimiento en diversos planteles de primaria y secundaria.

De acuerdo con la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, durante el primer día de clases se atendieron 10 reportes y el segundo cinco más; esto además de la operación normal del programa de mantenimiento.

Dentro de las mejores y reparaciones que se realizaron hubo tareas de plomería, albañilería, deshierbe, cambio de cableado, revisión de instalaciones eléctricas, restitución de mobiliario, así como mantenimiento en subestación y red eléctrica.

Algunas de las escuelas atendidas fueron el Jardín de Niños Simón Bolívar en San Nicolás, las primarias General Mariano Escobedo en Guadalupe y Ponciano Arriaga Leija en Apodaca y la Secundaria No. 12 “Gabino Barreda” en Monterrey.

Cabe resaltar que la mayoría de estas acciones fueron realizadas por la propia dependencia y se resolvieron el mismo día, sin embargo, la complejidad de otras requirió de la atención de especialistas externos y tomarán un poco más de tiempo.

En caso de tener alguna necesidad en los planteles, los directores de los mismos pueden comunicarse al 81 2020 5460 con extensión hasta el 64 o al correo electrónico direccion.drms@uienl.edu.mx