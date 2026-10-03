Refuerza Escobedo vigilancia y limpieza por tormentas

Cuadrillas locales retiraron basura y escombros de avenidas y pasos viales para prevenir encharcamientos e inundaciones graves.

Tras las precipitaciones registradas en las últimas horas, el Municipio de Escobedo desplegó un operativo especial de limpieza e inspección en vados, arroyos y el sistema de alcantarillado con el fin de retirar desechos acumulados y prevenir encharcamientos o inundaciones.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Servicios Públicos, encabezados por el Secretario del Ayuntamiento, Felipe Canales, recorrieron diversos puntos estratégicos de la ciudad. Durante estas rondas de supervisión y auxilio, elementos municipales brindaron atención a automovilistas que quedaron varados.

Retiro de basura y escombro en vías principales

Durante la mañana, cuadrillas de la Secretaría de Servicios Públicos laboraron de forma manual y con apoyo de maquinaria pesada en zonas de alto flujo como las avenidas Las Torres y Raúl Salinas, donde retiraron escombro, maleza y basura arrastrada por la corriente hacia los canales pluviales.

Labores similares se llevaron a cabo en la intersección de las carreteras a Laredo y Monclova, donde la acumulación de desechos tirados en la vía pública tapó el sistema de drenaje. Asimismo, elementos de la policía municipal (Proxpol) intervinieron en el cruce de las avenidas Barragán y Las Torres para retirar basura y materiales generados por una obra inconclusa de Agua y Drenaje, liberando la circulación vial.

Mantienen alerta de 24 horas

Felipe Canales confirmó que los operativos de limpieza e inspección se mantendrán reforzados en zonas de riesgo para proteger a peatones y conductores. Ante la previsión de que continúen las lluvias, los cuerpos de auxilio encabezados por Protección Civil de Escobedo permanecerán en guardia las 24 horas para reaccionar ante cualquier contingencia.

Por su parte, oficiales de Proxpol continuarán brindando apoyo vial y coordinarán cierres preventivos en avenidas que presenten acumulación peligrosa de agua.

El Gobierno Municipal reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar tirar basura en las calles y abstenerse de intentar cruzar ríos, arroyos o vados crecidos. Para atender reportes o emergencias, se ponen a disposición los siguientes números:

• Protección Civil de Escobedo: 81 8397 2911

• Seguridad Ciudadana: 81 8286 9200

• Línea de emergencia: 9-1-1