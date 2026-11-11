Refuerza Escobedo prevención por casos de rickettsiosis

La estrategia contempla acciones en colonias y escuelas, además de limpieza de terrenos baldíos ante el riesgo asociado con la presencia de garrapatas

Ante el incremento de reportes de picaduras de garrapatas y el fallecimiento de una persona por rickettsiosis en octubre pasado, autoridades buscan implementar una campaña emergente de prevención y fumigación en Escobedo.

Consuelo Gálvez, directora de Políticas Públicas de la Secretaría de Participación Ciudadana, sostuvo una reunión con la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, para establecer un programa de acciones que se desarrollará durante noviembre y diciembre.

La estrategia contempla brigadas de fumigación, vacunación y atención veterinaria para perros y gatos en situación vulnerable, así como atención médica para personas que presenten síntomas de la enfermedad.

También se prevén visitas a planteles escolares y solicitudes al gobierno municipal para intensificar la limpieza de lotes baldíos, debido a que la maleza y la presencia de animales con garrapatas representan factores de riesgo.

Gálvez advirtió que la rickettsiosis se ha convertido en un problema recurrente en el municipio y recordó diversos fallecimientos registrados en los últimos años.

Entre ellos mencionó la muerte de dos hermanos en agosto de 2024, en la colonia Villas de San Francisco; una niña de 11 años en septiembre de ese mismo año, en Praderas de San Francisco, y una adolescente de 13 años en diciembre de 2022.

“Este es un problema silencioso que se vive en Escobedo, donde las autoridades sanitarias han identificado que la presencia de mascotas infestadas y perros callejeros en colonias con maleza son factores de riesgo clave en la zona. Lo que no queremos es que la rickettsiosis se convierta en una especie de endemia”, expresó Gálvez.

La funcionaria señaló que el objetivo es reforzar las medidas preventivas y evitar nuevos contagios y fallecimientos asociados con esta enfermedad, transmitida principalmente por la picadura de garrapatas infectadas.

De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), Nuevo León ocupa el cuarto lugar nacional en casos de rickettsiosis, con 28 contagios registrados en lo que va del año.

La entidad se ubica por debajo de Chihuahua, con 88 casos; Sonora, con 81, y Baja California, con 74.