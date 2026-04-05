Refuerza Escobedo coordinación metropolitana con primer biatlón

Elementos de Seguridad Ciudadana de Escobedo, Guardia Nacional y la Fiscalía participaron en pruebas tácticas para fortalecer coordinación y respuesta operativa

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo concluyó con éxito el Primer Biatlón “Bicentenario Mariano Escobedo”, un ejercicio táctico que reunió a fuerzas de los tres niveles de Gobierno.

Tras jornadas de intensa competencia durante el fin de semana, este martes se llevó a cabo la ceremonia de premiación, encabezada por Felipe Canales, Secretario del Ayuntamiento, y Marco Antonio Zavala, Secretario de Seguridad Ciudadana.

“Ustedes estuvieron ante un ejercicio que puso a prueba algo sumamente importante en toda institución de seguridad: la capacidad de responder, la disciplina para actuar y la preparación para cumplir con el deber”, expresó Canales.

La destreza y preparación de los elementos locales quedó de manifiesto al obtener los máximos honores de la competencia. El cuadro de honor quedó integrado de la siguiente manera:

Primer Lugar: Grupo TOP de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo.

Segundo Lugar: Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Tercer Lugar: Guardia Nacional.

El biatlón contó con la participación de 33 oficiales de agrupamientos élite y de proximidad.

Los participantes enfrentaron pruebas físicas de carrera combinadas con ejercicios de precisión y manejo de armas de fuego a distancias de 10 y 20 metros.

Las sedes de las pruebas fueron las instalaciones del Campo de Tiro Real, reconocido como uno de los más modernos del área metropolitana, donde se evaluó no solo la puntería, sino la disciplina para actuar bajo presión y la capacidad de reacción ante situaciones críticas.

Más allá de la competencia deportiva, el evento sirvió como plataforma para impulsar la colaboración efectiva entre instituciones.

En el ejercicio participaron elementos de Guardia Nacional, Fuerza Civil y Fiscalía General del Estado.

Policías municipales como Monterrey, Santa Catarina, Apodaca, San Nicolás, Guadalupe, San Pedro y Pesquería.