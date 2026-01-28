Refuerza DIF Salinas Victoria apoyo ante bajas temperaturas

DIF Salinas Victoria puso en marcha una serie de acciones preventivas y de atención dirigidas a proteger a los sectores más vulnerables de la población.

Ante las bajas temperaturas registradas en la región, el Sistema DIF Salinas Victoria puso en marcha una serie de acciones preventivas y de atención dirigidas a proteger a los sectores más vulnerables de la población.

Atención a población vulnerable

Las acciones encabezadas por el DIF municipal tienen como objetivo brindar apoyo a niñas, niños, personas adultas mayores y familias en situación de vulnerabilidad, quienes enfrentan mayores riesgos durante la temporada invernal.

El organismo reiteró la importancia de priorizar la salud y el bienestar de la ciudadanía ante el descenso de temperaturas, especialmente durante las noches y madrugadas.

Medidas preventivas y apoyo social

Entre las estrategias implementadas se encuentran labores de orientación, vigilancia preventiva y apoyo social, con el fin de reducir afectaciones derivadas del frío extremo.

El DIF destacó que estas acciones se realizan de manera coordinada y responsable para atender las necesidades más urgentes de la población.

Llamado a la prevención

Autoridades del DIF Salinas Victoria hicieron un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada, abrigarse adecuadamente y extremar cuidados, especialmente con menores de edad y personas adultas mayores, así como reportar cualquier situación de riesgo.

El organismo reafirmó su compromiso de continuar encabezando acciones de apoyo mientras persistan las bajas temperaturas en el municipio.