Refuerza CFE atención en Guadalupe, Apodaca y Monterrey

La CFE desplegó una gira de trabajo por estos importantes municipios para supervisar las labores de mantenimiento de la red eléctrica

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) desplegó una gira de trabajo por los municipios de Guadalupe, Apodaca, San Nicolás y Monterrey para supervisar las labores de mantenimiento de la red eléctrica, dar seguimiento a reportes ciudadanos y coordinar acciones de mejora con los gobiernos locales.

El operativo dio inicio el jueves 24 de septiembre en Guadalupe con recorridos directos de las cuadrillas operativas por diversas colonias, donde personal de la CFE entabló diálogo con vecinos para verificar la atención a las incidencias del servicio.

Ese mismo día, en Apodaca, autoridades de la empresa estatal sostuvieron una reunión de trabajo con el alcalde César Garza Arredondo y representantes de las colonias Cosmópolis, Arboledas de Santa Rosa, Renaceres y Paseo de Santa Rosa.

En el encuentro se acordó establecer esquemas de inspección permanente e intercambio directo de información para acelerar los trabajos de modernización del suministro.

Por su parte, en San Nicolás, las brigadas acudieron a la colonia Constituyentes de Querétaro tercer sector para supervisar los puntos de atención prioritaria e inspeccionar la infraestructura donde ya se han ejecutado maniobras preventivas.

Acciones en la capital e instalación de módulos

Las actividades concluyeron este viernes 25 de septiembre en Monterrey, donde la directiva de la CFE se reunió con el alcalde Adrián de la Garza Santos para afianzar el compromiso de cooperación institucional en materia de infraestructura eléctrica para la capital regiomontana.

Como parte del acercamiento comunitario, las autoridades acudieron a la colonia Ladera Caranday, donde presentaron la estrategia de atención para las áreas de oportunidad detectadas.

En este sector se anunció la implementación del programa CFE en Tu Colonia, mediante la instalación de módulos de atención presencial para facilitar el levantamiento de reportes y resolver dudas sobre el servicio.

La CFE señaló que estas acciones responden a las directrices del Gobierno de México para incrementar la confiabilidad del suministro eléctrico en la entidad a través del trabajo de campo directo.