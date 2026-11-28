Mantener un diálogo abierto con los distintos sectores sociales y reconocer su aporte al fortalecimiento de la convivencia resulta fundamental para atender las necesidades de las familias, afirmó el secretario general de Gobierno, Miguel Flores, al participar en la Magna Convención General de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús.

“En este Gobierno siempre encontrarán las puertas abiertas, disposición para el diálogo y respeto absoluto a la libertad de creencias y a la pluralidad”, expresó Flores Serna.

Asistente como invitado a la jornada, que reunió a 8,000 personas en la Arena Monterrey, el funcionario estatal recibió a las familias procedentes de diversas entidades del país y del extranjero, además de agradecer a los organizadores haber elegido a Monterrey como sede del encuentro.

Asimismo, valoró el trabajo de las comunidades religiosas al brindar acompañamiento a las familias, respaldar a quienes enfrentan momentos complicados y fomentar valores como el respeto, la responsabilidad y la solidaridad.

“Más allá de nuestras creencias, hay un propósito que nos une a todos, que es el bienestar de nuestras familias, que nuestros hijos crezcan seguros, tengan oportunidades para salir adelante y que nadie tenga que enfrentar solo los momentos difíciles”, señaló.

Flores Serna resaltó también los proyectos y políticas de la administración estatal en rubros como seguridad, programas sociales e infraestructura pública, entre ellos las nuevas líneas del Metro, y puntualizó que edificar una mejor sociedad es una tarea compartida entre instituciones públicas, organizaciones sociales, comunidades religiosas y ciudadanía.

Durante la actividad, el secretario general de Gobierno saludó al reverendo Isaac López Tamayo, obispo presidente electo, y al reverendo René Alejandro Sánchez Puente, obispo supervisor del Distrito de Monterrey, a quienes y a los asistentes deseó éxito en el desarrollo de la convención.