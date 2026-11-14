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Reforzarán seguridad con barda junto a la Basílica del Roble

Por: Julieta Guevara

13 Noviembre 2026, 10:19

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Estas acciones buscan atender las problemáticas que se presentan en una plaza contigua, señalado como un punto de inseguridad, principalmente durante las noches

Reforzarán seguridad con barda junto a la Basílica del Roble

Comenzaron los trabajos para construir una barda perimetral en la plaza contigua a la Basílica del Roble, ubicada en el Centro de Monterrey.

Y es que, aunque anteriormente se instaló una malla para impedir que personas permanecieran durante la noche en este espacio público, continúan los reportes de quienes utilizan las bancas para dormir o incluso ingieren bebidas alcohólicas y otras sustancias.

Fue desde ayer cuando personal del municipio de Monterrey inició con las adecuaciones y preparó la cimentación en la esquina de las calles Guerrero y 15 de Mayo.

El proyecto contempla la construcción de una barda de dos filas de block , sobre la cual posteriormente será colocada una reja metálica.

Estas acciones buscan atender las problemáticas que se presentan en el lugar, señalado también por vecinos y usuarios como un punto de inseguridad, principalmente durante las noches.

Se estima que los trabajos se prolonguen durante varios días e incluso un par de semanas, por lo que habrá movimiento constante de trabajadores y maquinaria en este sector del primer cuadro de la ciudad.

Cabe señalar que estas adecuaciones no afectarán los horarios ni las actividades religiosas de la Basílica del Roble.

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