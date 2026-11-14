Reforzarán seguridad con barda junto a la Basílica del Roble

Estas acciones buscan atender las problemáticas que se presentan en una plaza contigua, señalado como un punto de inseguridad, principalmente durante las noches

Comenzaron los trabajos para construir una barda perimetral en la plaza contigua a la Basílica del Roble, ubicada en el Centro de Monterrey.

Y es que, aunque anteriormente se instaló una malla para impedir que personas permanecieran durante la noche en este espacio público, continúan los reportes de quienes utilizan las bancas para dormir o incluso ingieren bebidas alcohólicas y otras sustancias.

Fue desde ayer cuando personal del municipio de Monterrey inició con las adecuaciones y preparó la cimentación en la esquina de las calles Guerrero y 15 de Mayo.

El proyecto contempla la construcción de una barda de dos filas de block , sobre la cual posteriormente será colocada una reja metálica.

Estas acciones buscan atender las problemáticas que se presentan en el lugar, señalado también por vecinos y usuarios como un punto de inseguridad, principalmente durante las noches.

Se estima que los trabajos se prolonguen durante varios días e incluso un par de semanas, por lo que habrá movimiento constante de trabajadores y maquinaria en este sector del primer cuadro de la ciudad.

Cabe señalar que estas adecuaciones no afectarán los horarios ni las actividades religiosas de la Basílica del Roble.