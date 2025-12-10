Reforzará Adrián labor tras resultados de 'Alcalde, Cómo Vamos'

El alcalde regio obtuvo un promedio de 8.8 puntos en la encuesta, siendo calificado con 10 en los rubros de Movilidad y Seguridad

Tras los resultados de la encuesta ‘Alcalde, Cómo Vamos’, el presidente municipal de Monterrey, Adrián de la Garza, se comprometió en reforzar los trabajos para mejorar los resultados obtenidos en dicha evaluación.

El alcalde obtuvo un promedio de 8.8 puntos en la encuesta y los rubros en donde fue calificado con 10, fue en Movilidad y Seguridad, mientras que en el rubro de Gobierno obtuvo 8.4, Medio Ambiente 8.1 y en Desarrollo Urbano un porcentaje 8.0.

“Hay áreas de oportunidad, también reconocerle a los demás compañeros alcaldes de todos los municipios, sé que han hecho un esfuerzo importante para para poder resolver los problemas de la ciudadanía de cada uno de los municipios, reconocerles mis compañeros alcalde que pues también salieron bien en la evaluación. creo que la mayoría pues subió en su evaluación en lugar de bajar.

“Esto obviamente nos compromete más porque seguramente va a estar la competencia fuerte, pero al final de cuentas competimos contra uno mismo, tenemos que seguir mejorando”, dijo Adrián de la Garza.

Agregó que continuarán trabajando para mantener las calificaciones de 10 en Movilidad y Seguridad.

“Tenemos que mejorar y en las áreas donde tuvimos 10, por supuesto, tenemos que sostenerle y mantenerles es es un tema de resistencia de seguir trabajando, ahorrar esfuerzos, no echar campanas al vuelo.

“Esta es una evaluación, esta es una buena primera evaluación, pero tenemos que tener mejores próximas evaluaciones. Se están dando resultados. Es nuestro compromiso, dar resultados, pero sobre todo más que la evaluación la evaluación más importante es la de los ciudadanos”, indicó el alcalde.